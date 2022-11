Mark Allen trekt UK Championship naar zich toe na geweldige remonte tegen Ding

clock 06:59

06 uur 59. Mark Allen triomfeert in UK Championship, goed voor 2 titels op een rij. De Noord-Ier Mark Allen (WS-9) heeft na een knappe remonte het UK Championship (1.385.000 euro) gewonnen. In het Barbican Centre in York versloeg hij de Chinees Ding Junhui (WS-38) met 10-7. De 35-jarige Ding, voor wie het de vierde UK-finale was, waarvan hij de vorige drie won, speelde in het begin nochtans de 36-jarige Allen weg. De Noord-Ier betaalde enkele missers duur en de Chinees liep met breaks van 52, 70, 126 en 102 1-6 uit. In het laatste spel voor de pauze keerde het: Allen milderde met een 79-break tot 2-6 en ging op dat elan door in de avondsessie met breaks van 60, 93, 132, 56, 59 en 109, waardoor hij plots met 8-6 leidde. Het beslissende 17e frame duurde een uur: 10-7. Allen won een tweede toernooi op een rij na de Northern Ireland Open. Het UK Championship is samen met de Masters en het WK een Tricple Crown-event. Allen heeft er nu 2 van de 3: in 2018 won hij de Masters. Allen hield 288.000 euro over aan zijn overwinning. .