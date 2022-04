WK snooker: na Ben Mertens sneuvelt ook Yorrit Hoes in de 1e ronde van de kwalificaties

18:32 18 uur 32. Eerste ronde Ben Mertens Louis Heathcote (Eng-101) 5-6 Yorrit Hoes Peter Devlin (Eng-94) 1-6 .

18:30 18 uur 30. Ook Yorrit Hoes sneuvelt meteen. Na Ben Mertens overleeft ook Yorrit Hoes de eerste kwalificatieronde niet. De 17-jarige Hoes was geen partij voor de Engelsman Peter Devlin. Hoes bracht de score na winst in het 2e frame nog wel op 1-1, maar daarna was het al Devlin wat de klok sloeg. Zo zal Luca Brecel de enige Belg zijn op de hoofdtabel van het WK snooker, dat over 10 dagen van start gaat.



06:49 06 uur 49. Ben Mertens (17) gaat met kleinste verschil onderuit. Ben Mertens heeft zich gisteravond in het English Institute of Sport in Sheffield (Eng) niet kunnen plaatsen voor de tweede kwalificatieronde. De 17-jarige Belg verloor met het kleinste verschil, 6-5, het pleit tegen de Engelsman Louis Heathcote (WS-101). Mertens verloor de eerste twee frames en was daarna steeds op achtervolgen aangewezen. Van 5-3 knokte hij zich toch nog terug tot 5-5, maar in het beslissende elfde frame trok de 24-jarige Heathcote alsnog aan het langste eind. Vandaag/dinsdag komt met Yorrit Hoes nog een 17-jarige Belgische amateur in actie. Hij neemt het in de eerste ronde tegen de Engelsman Peter Devlin (WS-94) op. Bij winst volgt een duel met de Engelsman Oliver Lines (WS-67).



06:48 06 uur 48. Ben Mertens niet langer jongste winnaar op een WK, geklopt met 2 dagen. Ben Mertens verloor vandaag niet alleen zelf in de eerste kwalificatieronde, hij verloor ook zijn record van jongste matchwinnaar op een WK. Twee jaar geleden plaatste Mertens zich wel voor de tweede kwalificatieronde. Als 15-jarige schakelde hij toen James Cahill uit. Maandag won de Welshman Liam Davies met 6-4 tegen de Ier Aaron Hill (WS-88). Davies was maandag 15 jaar en 277 dagen oud, twee dagen jonger dan Mertens destijds.



06:44 06 uur 44. Brecel rechtstreeks geplaatst. Luca Brecel is als nummer elf van de wereld rechtstreeks geplaatst voor het WK, dat van 16 april tot 2 mei in het Crucible Theatre van Sheffield plaatsvindt. Als de 27-jarige Limburger zijn 1/16e finale tegen een kwalificatiespeler overleeft, is de Schot John Higgins (WS-6), viervoudig wereldkampioen, mogelijk zijn volgende tegenstander. In de kwartfinales kan Brecel de Australische topfavoriet Neil Robertson (WS-3) treffen, in de halve finales zesvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (WS-1).



