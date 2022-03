Bart Swings zet de kroon op het werk en wint WB massastart: "Schaats op gouden wolk"

18:02 18 uur 02. Bart Swings: “Ik zit een beetje op die gouden wolk, heel blij met de vorm”. Bart Swings: “Ik zit een beetje op die gouden wolk, heel blij met de vorm”

18:00 18 uur . Sandrine Tas: “Het was niet normaal”. Sandrine Tas: “Het was niet normaal”

17:38 17 uur 38. Sandrine Tas blij met zesde plaats op massastart. Sandrine Tas is als zesde geëindigd in de massastart bij de vrouwen. Onze landgenote dankte die ereplaats aan een aanval halfweg waarbij ze bij de tussensprints 6 punten kon sprokkelen. "Ik ben heel tevreden", zegt Tas. "Ik wist dat ik zoiets in me had, maar dat was er nog niet uitgekomen. Ik moest aanvallen voor die punten en die zesde plaats is toch mooi. Het was geweldig om in een vol Thialf voor de groep uit te rijden." . Sandrine Tas blij met zesde plaats op massastart Sandrine Tas is als zesde geëindigd in de massastart bij de vrouwen. Onze landgenote dankte die ereplaats aan een aanval halfweg waarbij ze bij de tussensprints 6 punten kon sprokkelen.

"Ik ben heel tevreden", zegt Tas. "Ik wist dat ik zoiets in me had, maar dat was er nog niet uitgekomen. Ik moest aanvallen voor die punten en die zesde plaats is toch mooi. Het was geweldig om in een vol Thialf voor de groep uit te rijden."

17:31 17 uur 31.

16:51 16 uur 51. Swings wint Wereldbeker massastart. Met zijn zege in Heerenveen heeft Swings de kroon op een puik seizoen gezet. Hij was al de beste op het EK, de Olympische Winterspelen en won nu ook de WB-finale én de Wereldbeker massastart. . Swings wint Wereldbeker massastart Met zijn zege in Heerenveen heeft Swings de kroon op een puik seizoen gezet. Hij was al de beste op het EK, de Olympische Winterspelen en won nu ook de WB-finale én de Wereldbeker massastart.

16:50 16 uur 50. Bart Swings komt juichend over de finish op de massastart.

16:49 16 uur 49. Bart Swings zet de puntjes op de i. Bart Swings heeft de WB-finale op de massastart gewonnen. Onze landgenoot was heer en meester op zijn beste nummer. Hij hield de ontsnappingen onder controle en maakte het in de slotronde magistraal af voor de Italiaan Andrea Giovannini. . Bart Swings zet de puntjes op de i Bart Swings heeft de WB-finale op de massastart gewonnen. Onze landgenoot was heer en meester op zijn beste nummer. Hij hield de ontsnappingen onder controle en maakte het in de slotronde magistraal af voor de Italiaan Andrea Giovannini.

15:58 15 uur 58. Swings komt in Heerenveen nog in actie op de massastart, hij verdedigt daarin zijn leidersplaats in de Wereldbeker. De massastart begint om 16.41 uur. . Swings komt in Heerenveen nog in actie op de massastart, hij verdedigt daarin zijn leidersplaats in de Wereldbeker. De massastart begint om 16.41 uur.

15:56 15 uur 56. Hier wordt Bart Swings gehinderd op de kruising.

15:55 15 uur 55. Swings mist net het podium. Bart Swings heeft net geen podiumplaats behaald op de 1.500 meter. Hij eindigde als vierde in 1'44"717 en kwam amper 32 honderdste seconde tekort voor brons. Misschien verloor hij die wel toen hij bij de kruising gehinderd werd door de Allan Dahl Johansson. Die werd daarvoor gediskwalificeerd. De overwinning was voor olympisch kampioen Kjeld Nuis. Hij hield zijn landgenoot Thomas Krol net achter zich. Nuis had ook al de 1.000 meter gewonnen in Heerenveen. . Swings mist net het podium Bart Swings heeft net geen podiumplaats behaald op de 1.500 meter. Hij eindigde als vierde in 1'44"717 en kwam amper 32 honderdste seconde tekort voor brons. Misschien verloor hij die wel toen hij bij de kruising gehinderd werd door de Allan Dahl Johansson. Die werd daarvoor gediskwalificeerd. De overwinning was voor olympisch kampioen Kjeld Nuis. Hij hield zijn landgenoot Thomas Krol net achter zich. Nuis had ook al de 1.000 meter gewonnen in Heerenveen.

15:55 15 uur 55.

13-03-2022 13-03-2022.

17:39 17 uur 39. Ireen Wüst en Sven Kramer zwaaien af. Voor de Nederlandse schaatslegendes Ireen Wüst (35) en Sven Kramer (35) zit het erop. Zij nemen dit weekend afscheid met een passend eerbetoon in een nokvol Thialf. Met z'n tweeën schaatsten ze naar 10 olympische titels en een meervoud aan gouden medailles op wereldkampioenschappen en Wereldbekers. . Ireen Wüst en Sven Kramer zwaaien af Voor de Nederlandse schaatslegendes Ireen Wüst (35) en Sven Kramer (35) zit het erop. Zij nemen dit weekend afscheid met een passend eerbetoon in een nokvol Thialf.

Met z'n tweeën schaatsten ze naar 10 olympische titels en een meervoud aan gouden medailles op wereldkampioenschappen en Wereldbekers.

17:39 17 uur 39.

17:35 17 uur 35. Ireen Wüst: "Mooiste manier om afscheid te nemen". Ireen Wüst: "Mooiste manier om afscheid te nemen"

17:22 17 uur 22. Swings: "Geamuseerd in vol Thialf". Vorig weekend op het WK schaatste Bart Swings zichzelf naar brons, vandaag is het zilver geworden. "Ik heb me geamuseerd hier in Thialf", lacht hij. "Het was exact twee jaar geleden dat het nog eens vol zat. Dat geeft veel energie." "Ik wilde ook iets laten zien omdat familie en vrienden naar hier zijn afgezakt. Ik Peking konden ze er niet bij zijn, al hadden ze dat natuurlijk graag gewild." Nils van der Poel reed opnieuw buiten categorie. Swings: "Hij ging superhard, maar zelf heb ik me niet beziggehouden met tijden." "Ik keek gewoon wat er nog in de tank zat. En zo'n podiumplaats op de 5 km geeft vertrouwen." Afspraak morgen voor de massastart én de 1.500 meter. "Deze week heb ik wat getwijfeld, maar nu het hier vol zit, neem ik de 1.500 er graag bij", lacht Swings. . Swings: "Geamuseerd in vol Thialf" Vorig weekend op het WK schaatste Bart Swings zichzelf naar brons, vandaag is het zilver geworden.

"Ik heb me geamuseerd hier in Thialf", lacht hij. "Het was exact twee jaar geleden dat het nog eens vol zat. Dat geeft veel energie."

"Ik wilde ook iets laten zien omdat familie en vrienden naar hier zijn afgezakt. Ik Peking konden ze er niet bij zijn, al hadden ze dat natuurlijk graag gewild."

Nils van der Poel reed opnieuw buiten categorie. Swings: "Hij ging superhard, maar zelf heb ik me niet beziggehouden met tijden."

"Ik keek gewoon wat er nog in de tank zat. En zo'n podiumplaats op de 5 km geeft vertrouwen."

Afspraak morgen voor de massastart én de 1.500 meter. "Deze week heb ik wat getwijfeld, maar nu het hier vol zit, neem ik de 1.500 er graag bij", lacht Swings.

17:20 17 uur 20. Bart Swings: "Ik keek gewoon wat er nog in de tank zat". Bart Swings: "Ik keek gewoon wat er nog in de tank zat"

17:00 17 uur . Bart Swings rijdt een thuismatch in Heerenveen. Hij traint er dagelijks.

16:23 16 uur 23.

16:15 16 uur 15. In de WB-eindstand van de 5 kilometer eindigt Bart Swings op de vierde plaats. De eindzege gaat naar Nils van der Poel. . In de WB-eindstand van de 5 kilometer eindigt Bart Swings op de vierde plaats. De eindzege gaat naar Nils van der Poel.