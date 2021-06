12:45 12 uur 45. Nikiforov: "Nu 100% concentreren op Olympische Spelen". Nikiforov: "Nu 100% concentreren op Olympische Spelen"

11:20 11 uur 20. De tweede kamp van Nikiforov:. De tweede kamp van Nikiforov: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=YzMWFe0YekU

11:17 11 uur 17. Nikiforov niet opgewassen tegen Oezbeek. Ook het WK van Toma Nikiforov heeft niet al te lang geduurd. Na zijn goede eerste ronde, was het heel wat minder in de tweede wedstrijd tegen de Oezbeek Mukhammadkarim Khurramov (IJF 14). Nikiforov kwam al na 50 seconden op achterstand na een waza-ari van de één plaats hoger gerangschikte Khurramov. Onze landgenoot maakte na drie minuten gelijk, ook met een waza-ari, maar in de laatste minuut pakte de Oezbeek weer uit met een waza-ari, goed voor ippon. Dit is ongetwijfeld een ontgoocheling voor de Europese kampioen, die in Boedapest vol voor een medaille ging. . Nikiforov niet opgewassen tegen Oezbeek Ook het WK van Toma Nikiforov heeft niet al te lang geduurd. Na zijn goede eerste ronde, was het heel wat minder in de tweede wedstrijd tegen de Oezbeek Mukhammadkarim Khurramov (IJF 14).

Nikiforov kwam al na 50 seconden op achterstand na een waza-ari van de één plaats hoger gerangschikte Khurramov.

Onze landgenoot maakte na drie minuten gelijk, ook met een waza-ari, maar in de laatste minuut pakte de Oezbeek weer uit met een waza-ari, goed voor ippon.

Dit is ongetwijfeld een ontgoocheling voor de Europese kampioen, die in Boedapest vol voor een medaille ging.

10:44 10 uur 44. Berger meteen out tegen topper Aguiar. Voor Sophie Berger (-78kg) zit het WK er al op in de eerste ronde. Tweevoudig wereldkampioene Mayra Aguiar was duidelijk te sterk voor onze landgenote. De ervaren Braziliaanse domineerde de hele kamp en had genoeg aan een waza-ari om halfweg al door te stoten. . Berger meteen out tegen topper Aguiar Voor Sophie Berger (-78kg) zit het WK er al op in de eerste ronde. Tweevoudig wereldkampioene Mayra Aguiar was duidelijk te sterk voor onze landgenote.

De ervaren Braziliaanse domineerde de hele kamp en had genoeg aan een waza-ari om halfweg al door te stoten.

10:41 10 uur 41. De eerste kamp van Nikiforov:. De eerste kamp van Nikiforov: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=0BV1Fu3rtBM

10:40 10 uur 40. Nikiforov begint uitstekend. Nikiforov is uitstekend aan zijn WK judo begonnen. In zijn eerste ronde had de Europese kampioen in de categorie tot 100kg geen enkel probleem met de Gabonees Luc Manongho (IJF 81). Nikiforov haalde het na nauwelijks 1'15 met een houdgreep. . Nikiforov begint uitstekend Nikiforov is uitstekend aan zijn WK judo begonnen. In zijn eerste ronde had de Europese kampioen in de categorie tot 100kg geen enkel probleem met de Gabonees Luc Manongho (IJF 81). Nikiforov haalde het na nauwelijks 1'15 met een houdgreep.