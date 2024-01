De Red Panthers zetten de kers op de taart tegen Spanje: "Weer een bewijs hoe goed we zijn"

De Belgische hockeyvrouwen hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia gewonnen. Een echte waardemeter werd de finale tegen Spanje niet gezien de Belgische decompressie, maar in de slotfase gingen de Red Panthers nog op en over de Spaanse vrouwen. Een extra mentale opsteker richting Parijs.

2-1, de Spaanse ontreddering was groot. Voor de Panthers geeft de symbolische zege ongetwijfeld een extra duwtje in de rug.

Net toen iedereen in slaap gewiegd was, sloegen de Panthers ijskoud toe in het slot met 2 goals in 2 minuten. Louise Versavel kreeg wat Spaanse medewerking, Charlotte Englebert illustreerde haar onversneden klasse.

De lachende gezichten tijdens de Brabançonne gaven al min of meer prijs van wat er op het veld te zien zou zijn. Bij de Red Panthers was de druk van de ketel en het vet was ook wel een beetje van de gazpacho.

"Dit is een droomweek, schitterend", lachte bondscoach Raoul Ehren. "Het was een moeilijke dag. Onze eerste twee kwarten waren niet goed. De focus was er niet genoeg."

"We waren overal te laat en we hebben geprobeerd om dat om te draaien. In de laatste 20 minuten zag je hoe we willen spelen."

"We zijn een topteam en normaal kunnen alleen topteams dit, de boel omdraaien als het nodig is. Dit is weer een bewijs hoe goed we zijn."

"Nu is the sky the limit. We gaan all-in. Iedereen droomt van een medaille en daar zullen we keihard voor werken. De plannen liggen klaar. We kunnen nog stappen zetten, 100 procent."