Red Lions rollen stug Nieuw-Zeeland op in Hockey Pro League

Na de felbevochten overwinning tegen Australië gisteren moesten de Red Lions vandaag opnieuw aan de bak tegen een tegenstander uit Oceanië. Maar Nieuw-Zeeland is natuurlijk niet van hetzelfde niveau als Australië, de vice-olympische kampioen.

Dat bleek ook in de wedstrijd. Toen de Red Lions het gaspedaal indrukten, piepte en kraakte het in de defensie van Nieuw-Zeeland. UIteindelijk was het Tanguy Cosyns die de ban brak met een penaltycorner.

Ook na de rust had België de controle over de wedstrijd en met zijn tweede goal in twee matchen verdubbelde Loïck Luypaert de Belgische voorsprong, opnieuw met een penaltycorner.

De voet ging van het gaspedaal bij de Belgen en zo kon Nieuw-Zeeland dankzij een penaltycorner milderen, maar het bleef niet lang spannend. Sébastien Dockier zorgde snel weer voor een dubbele Belgische buffer. Zijn 3-1 was ook de eindstand.