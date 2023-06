Dominante Red Lions verslaan Australië 2e keer in 4 dagen: Luypaert uitblinker

De Belgen voelen zich in hun sas op het Wilrijkse Plein en boekten de voorbije dagen 3 zeges op een rij, ze rukten zo op van de 5e naar de 3e plaats in de Pro League, Australië maakte de omgekeerde beweging.



In een nieuwe heruitgave van de olympische finale van Tokio - met goud voor de Belgen - waren de Red Lions heer en meester. Ze lieten zich niet uit hun lood slaan door de regen, die tot na de rust bleef vallen. Ook de afwezigheid van de licht geblesseerde aanvoerder Felix Denayer deerde hen niet.



De Belgen hadden 58% balbezit voor de rust. Die dominantie resulteerde maar in 1 goal. Loïck Luypaert benutte de enige Belgische penaltycorner op het eind van het 1e quarter. Hij sloeg die, omdat Hendrickx (sluit pas volgende week aan) en Boon (niet fit) ontbraken.



Daar kon Australië voor de rust niet veel tegenover zetten op enkele kansjes en een gestopte penaltycorner na.



Na de koffie bleven de Belgen uit hetzelfde vaatje tappen. Het balbezit werd iets evenwichtiger (54-46), maar de cijfers waren duidelijk: 14 tegen 5 shots, 24 tegen 17 cirkelpenetraties en 5 tegen 3 strafcorners.



In het 3e quarter zette Luypaert een strafbal om, die hadden de Belgen gekregen omdat een knappe aanval foutief op de lijn werd afgestopt.



De bezoekers kenden een korte opflakkering halfweg het slotquarter. Na een gemiste Belgische pc benutte Govers er eentje aan de overkant. België reageerde gepast: vier minuten voor het einde legde De Kerpel de eindstand vast. Hij tikte in de rebound een penaltycorner van Luypaert binnen.



Morgen sluiten de Belgen dit vierluik af met een tweede treffen met Nieuw-Zeeland.