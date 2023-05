Jeugdige Red Lions gaan in Londen onderuit tegen Groot-Brittannië

De thuisploeg had na het eerste kwart een dubbele voorsprong beet. Stuart Rushmere (12') en Jack Waller (13') scoorden bijna meteen na elkaar. Nicholas Bandurak zorgde na een strafcorner (27') voor de 3-0-ruststand.



Kort na de koffie tekende Tanguy Cosyns (32') na een strafcorner voor de aansluitingstreffer, maar dichter kwamen de Red Lions niet meer.



De fel verjongde Belgen moesten het doen zonder een rist sterkhouders zoals Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Florent van Aubel en Sébastien Dockier, allen onbeschikbaar door clubverplichtingen.



Mogelijk sluiten ze later wel nog aan. Komende week volgen er nog twee matchen in Londen voor de olympische kampioen en vicewereldkampioen. Ze treffen een tweede keer India (vrijdag 2 juni) en Groot-Brittannië (zondag 4 juni).



In november vorig jaar speelde België in Argentinië zijn eerste vier wedstrijden in de Hockey Pro League. Tegen Argentinië en Duitsland werd een keer gewonnen en verloren.