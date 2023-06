De Belgische hockeymannen krijgen ook van India een draai om de oren

De Red Lions konden voor hun match in Londen opnieuw rekenen op sterkhouders als Felix Denayer, Tom Boon en Gauthier Boccard. Toch konden ook zij de koude Indische douche niet vermijden.



Na 2 minuten stond het al 1-0 in Londen, een knal van Vivek Prasad. Met een strafcorner van Harmanpreet Singh stond het niet veel later al 2-0 en vlak voor de rust liep de schade nog wat meer op, na goals van Amit Rohidas en opnieuw Harmanpreet.

Een Belgische reactie kwam er met een schot van William Ghislain, maar die goal bleek uiteindelijk slechts een pleister op een houten been te zijn, want Dilpreet Singh maakte er zelfs nog 5-1 van.

Tijd voor bezinning dus voor de olympische kampioen, die van zijn 10 strafcorners er geen enkele kon benutten. Zondag is er al opnieuw een match, opnieuw tegen Groot-Brittannië.