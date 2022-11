Alexander Hendrickx bezorgt Red Lions zege tegen Argentinië met 4 goals

België is de nummer 2 van de wereld en regerend olympisch kampioen, Argentinië de nummer 7 en de OS-kampioen van 2016. Zondag gingen de Lions in hun eerste duel met Argentinië met 2-1 de boot in.



Vandaag hadden de Belgen de hele match onder controle. Penaltycornerspecialist zag eerst nog een poging gekeerd, maar kon iets voor het kwartier toch de score openen.



Argentinië maakte 5 minuten later knap gelijk langs Vila, die Loic Van Doren passeerde. Rusten deden de Belgen evenwel met een voorsprong na weer afwerken van Hendrickx.



Ook in het derde kwart scoorde Hendrickx: hij zette een strafbal om, nadat zijn eigen penaltycorner verkeerdelijk gered was op de lijn. En nog was de honger van Hendrickx niet gestild: 4-1. Ferrero kon enkel nog wat milderen met een strafcorner door de benen van Van Doren.



Hendrickx was natuurlijk Man van de Match: "Het was toch een stevige match. In het begin ging het gelijk op, maar naar het einde toe controleerden we met balbezit."



Voor de Red Lions ligt de Pro League na deze 4 duels in Argentinië stil tot mei volgend jaar. Het vizier wordt vanaf nu gericht op het WK in India, waar ze in januari hun wereldtitel verdedigen.