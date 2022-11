3e keer, goede keer! Red Lions boeken nipte eerste zege tegen Duitsland in Hockey Pro League

De Red Lions hadden hun eerste duel tegen Duitsland verloren met 2-3 en waren na 2 nederlagen op een rij extra gemotiveerd. Het leverde een weergaloze eerste helft op, die verrassend genoeg niet werd gekleurd met doelpunten.

Kansen waren er nochtans genoeg. Alexander Hendrickx bestookte het Duitse doel met penalty corners, maar doelman Alexander Stadler wou van geen wijken weten. Ook een rebound van Nicolas De Kerpel ging er niet in.

In de tweede helft werd het spel wat potiger, maar raakten de Red Lions wel één keer voorbij Stadler. Tom Boon kon dan toch de ban breken met een strafcorner en dat volstond voor de eerste zege in de Hockey Pro League.

"Een wedstrijd die eindigt op 0-1, dat zegt alles", vertelde De Kerpel. "Beide teams kunnen geweldig verdedigen, maar bij ons ging een strafcorner er wel in. Ik denk dat dat het enige verschil was vandaag."

Woensdag volgt voorlopig de laatste partij voor de olympische kampioen in Mendoza tegen het gastland. Pas in mei wordt de competitie voortgezet. De Belgen verdedigen binnen twee maanden eerst hun titel op het WK in India.