Red Lions slikken tegen Argentinië 2e nederlaag op een rij in Hockey Pro League

Het klopt niet altijd, maar nu leverde een mooie affiche ook een mooie wedstrijd op in de Hockey Pro League. De Belgische hockeymannen (FIH 2) begonnen ijzersterk tegen Argentinië (FIH 7) en na nauwelijks 3 minuten mochten ze al juichen. Sebastien Dockier raakte de paal, Cedric Charlier was goed gevolgd en werkte af.

Argentinië was niet onder de indruk en minder dan 5 minuten later was het raak aan de overzijde. Lucas Vila profiteerde van mistasten in de Belgische defensie en liet doelman Vincent Vanasch kansloos.

De Argentijnen hadden ook de beste kansen om voor de rust nog op voorsprong te komen, maar Vanasch stond pal. De Belgen keken vooral naar cornerspecialist Alexander Hendrickx, maar zijn vizier stond niet op scherp.

In een razend spannend slot trokken de Argentijnen uiteindelijk voor eigen publiek aan het langste eind. Na een reeks strafcorners kon Nicolas della Torre toch één exemplaar tussen Vanasch en verdediger Arthur de Sloover mikken.

De Red Lions legden zich niet zomaar neer bij een 2e nederlaag op een rij, maar twee schoten van Van Doren en een strafcorner van Hendrickx gingen er niet meer in.

"Het is altijd moeilijk om tegen een thuisploeg te spelen", zocht Felix Denayer naar verklaringen. "Argentinië was sterk vandaag, maar we hadden genoeg kansen om weer in de wedstrijd te komen, dus daar moeten we eens naar kijken."

Dinsdag krijgen de Red Lions een herkansing tegen Duitsland, twee dagen later gevolgd door een nieuw duel tegen Argentinië. Binnen twee maanden verdedigen de Lions hun wereldtitel op het WK in India.