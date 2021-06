Red Lions trekken met bronzen boost van EK naar de Olympische Spelen

Belgen hebben overwicht, maar missen kansen

Na de nederlaag tegen Nederland in de halve finales hadden de Red Lions de focus eigenlijk al verlegd naar het grote doel van komende zomer: de Spelen in Tokio. Toch moesten ze zich nog even proberen opladen voor de match om het brons.



Tegen Engeland, waar de Lions in de groepsfase met 2-1 van verloren, viel er ook wat goed te maken. De Belgen begonnen goed en eisten meteen de bal op. Aan het einde van kwart 1 zette Boon het overwicht om in een voorsprong, via een strafbal.

Ook in Q2 bleven de Lions het beste van het spel hebben, maar Boon en Dockier konden hun kansen niet afronden. Het cliché luidt dat het doelpunt dan aan de overkant valt, iets wat zich ook nu voltrok. Ward benutte de 4e strafcorner van Engeland: de bordjes terug in evenwicht.