BENE-League handbal: Bocholt, Lions, Aalsmeer en Pelt spelen de Final 4

21:46 21 uur 46. Einde regulier seizoen. Vanavond is het doek gevallen over het reguliere seizoen in de competitie. Leider Bocholt leed een nipte zege in Volendam (33-32). In de Final 4 zijn België en Nederland netjes vertegenwoordigd. Naast Bocholt verdedigt Pelt de Belgische kleuren, Aalsmeer en Volendam die van Nederland. . Einde regulier seizoen Vanavond is het doek gevallen over het reguliere seizoen in de competitie. Leider Bocholt leed een nipte zege in Volendam (33-32).

In de Final 4 zijn België en Nederland netjes vertegenwoordigd. Naast Bocholt verdedigt Pelt de Belgische kleuren, Aalsmeer en Volendam die van Nederland.

12-03-2022 12-03-2022.

22:22 22 uur 22. Bocholt, Lions, Pelt en Aalsmeer zeker van Final Four. Bocholt lijkt dit seizoen een klasse apart in de BENE-League. Aalsmeer, de nummer 2 van Nederland, werd met 34-27 opgeveegd door de competitieleider. Omdat Pelt geen problemen had met Volendam, springt het over Aalsmeer naar de 3e plaats, met nog een match (tegen Lions) achter de hand. Met nog 1 speeldag voor de boeg liggen de 4 teams voor de Final Four wel al vast: Bocholt, Lions, Pelt en Aalsmeer zullen op 26 en 27 maart in Den Bosch voor de hoofdprijs strijden. . Bocholt, Lions, Pelt en Aalsmeer zeker van Final Four Bocholt lijkt dit seizoen een klasse apart in de BENE-League. Aalsmeer, de nummer 2 van Nederland, werd met 34-27 opgeveegd door de competitieleider. Omdat Pelt geen problemen had met Volendam, springt het over Aalsmeer naar de 3e plaats, met nog een match (tegen Lions) achter de hand.



Met nog 1 speeldag voor de boeg liggen de 4 teams voor de Final Four wel al vast: Bocholt, Lions, Pelt en Aalsmeer zullen op 26 en 27 maart in Den Bosch voor de hoofdprijs strijden.

05-03-2022 05-03-2022.

22:25 22 uur 25. Pelt raakt niet af van Bocholt-complex. In de topper tussen Pelt en Bocholt, de nummers twee en één in de stand, werd een uur lang voor elke meter en elke bal geknokt. Pelt kwam het best uit de startblokken, maar moest na een kwartier het initiatief aan Bocholt laten. Bij Pelt woog de afwezigheid van Schoenaker (enkelblessure) in het centrum van de verdediging door, maar het kon na de rust Bocholt wel wegdrukken. Maar Bocholt, dat al geplaatst is voor de Final Four, had in de slotfase nog iets extra in de tank en won met 27-31. Bocholt kloppen wil dus maar niet lukken voor Pelt, dat de tweede plaats aan Lions moet laten. Aalsmeer houdt dan weer stand op de vierde plaats na een gemakkelijke zege in Tongeren. Volendam blijft wel op de loer liggen, na een nipte zege tegen Hurry Up. In de stand nadert het tot op twee punten van plaats 4, met weliswaar een wedstrijd meer op de teller. . Pelt raakt niet af van Bocholt-complex In de topper tussen Pelt en Bocholt, de nummers twee en één in de stand, werd een uur lang voor elke meter en elke bal geknokt. Pelt kwam het best uit de startblokken, maar moest na een kwartier het initiatief aan Bocholt laten. Bij Pelt woog de afwezigheid van Schoenaker (enkelblessure) in het centrum van de verdediging door, maar het kon na de rust Bocholt wel wegdrukken.

Maar Bocholt, dat al geplaatst is voor de Final Four, had in de slotfase nog iets extra in de tank en won met 27-31. Bocholt kloppen wil dus maar niet lukken voor Pelt, dat de tweede plaats aan Lions moet laten.

Aalsmeer houdt dan weer stand op de vierde plaats na een gemakkelijke zege in Tongeren. Volendam blijft wel op de loer liggen, na een nipte zege tegen Hurry Up. In de stand nadert het tot op twee punten van plaats 4, met weliswaar een wedstrijd meer op de teller.

26-02-2022 26-02-2022.

22:22 22 uur 22. Bocholt naar Final Four. Met een 29-25 zege tegen Tongeren heeft Achilles Bocholt zich van een plaats in de Final Four van de BENE-League verzekerd. Het duel tussen de bekerfinalisten bracht weinig spektakel. Tongeren had de zware bekerwedstrijd in Pelt nog niet verteerd en riep de afwezigheid van Geradon en Qerimi in als verzachtende omstandigheid. Bocholt was wel op volle sterkte, maar slaagde er niet in de tegenstander met de rug tegen de muur te drukken. Bocholt moest na een slappe eerste helft genoegen nemen met een 14-11 voorsprong en zag dat verschil in het eerste kwartier van de tweede helft kleiner worden. Maar de tank was leeg bij Tongeren. In het slotkwartier was Bocholt baas en de voorsprong werd weer wat opgedreven . Bocholt naar Final Four Met een 29-25 zege tegen Tongeren heeft Achilles Bocholt zich van een plaats in de Final Four van de BENE-League verzekerd.

Het duel tussen de bekerfinalisten bracht weinig spektakel. Tongeren had de zware bekerwedstrijd in Pelt nog niet verteerd en riep de afwezigheid van Geradon en Qerimi in als verzachtende omstandigheid.

Bocholt was wel op volle sterkte, maar slaagde er niet in de tegenstander met de rug tegen de muur te drukken.

Bocholt moest na een slappe eerste helft genoegen nemen met een 14-11 voorsprong en zag dat verschil in het eerste kwartier van de tweede helft kleiner worden. Maar de tank was leeg bij Tongeren.

In het slotkwartier was Bocholt baas en de voorsprong werd weer wat opgedreven

19-02-2022 19-02-2022.

22:40 22 uur 40. Puntenverlies voor Bocholt, Lions springen over Aalsmeer naar plek 2. Leider Bocholt is op speeldag 15 in de BENE-League handbal op een 27-27-gelijkspel blijven steken op bezoek bij het Nederlandse Bevo. Door dat gelijkspel ziet het in de stand Lions naderen tot op twee punten. De Limburg Lions uit Sittard wonnen een thriller tegen Wezet met 31-30 en springen daardoor in de stand over Aalsmeer naar plek twee in de stand. Aalsmeer ging in eigen zaal onderuit tegen Pelt, de vierde in de stand. . Puntenverlies voor Bocholt, Lions springen over Aalsmeer naar plek 2 Leider Bocholt is op speeldag 15 in de BENE-League handbal op een 27-27-gelijkspel blijven steken op bezoek bij het Nederlandse Bevo. Door dat gelijkspel ziet het in de stand Lions naderen tot op twee punten. De Limburg Lions uit Sittard wonnen een thriller tegen Wezet met 31-30 en springen daardoor in de stand over Aalsmeer naar plek twee in de stand. Aalsmeer ging in eigen zaal onderuit tegen Pelt, de vierde in de stand.

18-12-2021 18-12-2021.

23:09 23 uur 09.

22:57 22 uur 57. Bocholt loopt verder uit na puntenverlies van de Lions. Bocholt kwam vorige week aan de leiding en ging dit weekend verder op dat elan. Met een ruime overwinning tegen staartploeg Quintus (39-23) loopt het verder uit in het klassement. De koploper profiteert vooral van het puntenverlies van de Lions, voor deze speeldag 2e in de BENE-League. De Nederlandse ploeg - dat vorige week niet kon spelen door 5 coronagevallen in de ploeg - moest vandaag het onderspit delven in een nagelbijter (29-28) tegen Volendam. Het zag zo ook Aalsmeer over zich heen wippen. De nieuwe runner-up ging met 22-25 gaan winnen op het veld van Hurry Up. Ook deze speeldag gooide COVID-19 roet in het eten van de handballers. Door enkele coronagevallen bij Tongeren, ging de wedstrijd tegen Sporting Pelt niet door. . Bocholt loopt verder uit na puntenverlies van de Lions Bocholt kwam vorige week aan de leiding en ging dit weekend verder op dat elan. Met een ruime overwinning tegen staartploeg Quintus (39-23) loopt het verder uit in het klassement. De koploper profiteert vooral van het puntenverlies van de Lions, voor deze speeldag 2e in de BENE-League.

De Nederlandse ploeg - dat vorige week niet kon spelen door 5 coronagevallen in de ploeg - moest vandaag het onderspit delven in een nagelbijter (29-28) tegen Volendam. Het zag zo ook Aalsmeer over zich heen wippen. De nieuwe runner-up ging met 22-25 gaan winnen op het veld van Hurry Up.

Ook deze speeldag gooide COVID-19 roet in het eten van de handballers. Door enkele coronagevallen bij Tongeren, ging de wedstrijd tegen Sporting Pelt niet door.

11-12-2021 11-12-2021.

22:13 22 uur 13. Bocholt wordt leider na coronauitbraak bij Lions. Bocholt heeft de leidersplaats overgenomen van de Lions, dankzij een 23-30-zege bij Wezet. Het was niet zo'n vlotte zege als de eindcijfers laten vermoeden. De Limburgers waren de ganse eerste helft op achtervolgen aangewezen, maar konden in het eerste kwartier van de tweede helft hun stempel drukken en het verschil maken. De topper tussen leider Lions en Sporting Pelt werd uitgesteld. De afgelopen week testten bij de Lions vijf spelers positief op het coronavirus. De vraag van de Nederlandse club om uitstel was gegrond. De wedstrijd wordt later ingehaald, net als de wedstrijd Pelt-Bevo. Die partij werd op de vorige speeldag al na 23 seconden stopgezet wegens een lichtpanne in sportcentrum Dommelhof. . Bocholt wordt leider na coronauitbraak bij Lions Bocholt heeft de leidersplaats overgenomen van de Lions, dankzij een 23-30-zege bij Wezet. Het was niet zo'n vlotte zege als de eindcijfers laten vermoeden. De Limburgers waren de ganse eerste helft op achtervolgen aangewezen, maar konden in het eerste kwartier van de tweede helft hun stempel drukken en het verschil maken.

De topper tussen leider Lions en Sporting Pelt werd uitgesteld. De afgelopen week testten bij de Lions vijf spelers positief op het coronavirus. De vraag van de Nederlandse club om uitstel was gegrond. De wedstrijd wordt later ingehaald, net als de wedstrijd Pelt-Bevo. Die partij werd op de vorige speeldag al na 23 seconden stopgezet wegens een lichtpanne in sportcentrum Dommelhof.

04-12-2021 04-12-2021.

23:25 23 uur 25. Bocholt en Pelt blijven meedraaien bovenaan het klassement. Op speeldag 10 trok de leider in de Bene-League handbal, Limburg Lions, naar Hasselt. De nummer 10 in de stand bood niet veel weerwerk, de Lions behaalden een zakelijke overwinning: 31-24. De Nederlandse leider wint, dus moesten ook Bocholt en Pelt vol aan de bak. Bocholt kreeg het bezoek van Volendam. Het was lang spannend, maar de nummer 2 in het klassement greep de winst: 35-31. Ook Pelt deed een goede zaak. Tegen Wezet werd het 39-29. Een rustige avond dus, die 2 punten oplevert in de stand. Voorts verloor Quintus thuis - weinig verrassend - tegen Tongeren met 26-34. In een Nederlands onderonsje won Hurry-Up van Bevo met 38-35. Morgen sluiten Haacht en Aalsmeer de 11e speeldag in de Bene-League handbal af. . Bocholt en Pelt blijven meedraaien bovenaan het klassement Op speeldag 10 trok de leider in de Bene-League handbal, Limburg Lions, naar Hasselt. De nummer 10 in de stand bood niet veel weerwerk, de Lions behaalden een zakelijke overwinning: 31-24.

De Nederlandse leider wint, dus moesten ook Bocholt en Pelt vol aan de bak. Bocholt kreeg het bezoek van Volendam. Het was lang spannend, maar de nummer 2 in het klassement greep de winst: 35-31.

Ook Pelt deed een goede zaak. Tegen Wezet werd het 39-29. Een rustige avond dus, die 2 punten oplevert in de stand. Voorts verloor Quintus thuis - weinig verrassend - tegen Tongeren met 26-34. In een Nederlands onderonsje won Hurry-Up van Bevo met 38-35.

Morgen sluiten Haacht en Aalsmeer de 11e speeldag in de Bene-League handbal af.

20-11-2021 20-11-2021.

23:35 23 uur 35. Bocholt en Pelt verliezen. Koploper Lions liet zich op de 10e speeldag niet verrassen door Quintus. De Nederlanders wonnen overtuigend met 32-23 en profiteren daarmee optimaal van de nederlaag van eerste achtervolger Bocholt. De Limburgers hielden tegen Nederlands kampioen Aalsmeer de balans in de eerste helft in evenwicht (15-15). In de tweede helft bleven de twee ploegen in elkaars vaarwater maar tien seconden voor tijd scoorde Aalsmeer de beslissende treffer: 31-30. In de algemene rangschikking kijkt Bocholt, dat zijn tweede nederlaag slikte, tegen een achterstand van 3 punten aan. Ook Pelt leed in Volendam een pijnlijke nederlaag. De Limburgers leidden aan de rust met 6 doelpunten verschil, maar leverden die voorsprong in de tweede helft helemaal in. Meer nog, Pelt verloor met 32-31 en moet de 3e plaats aan Aalsmeer laten. Op plaats vier krijgt Pelt zelfs het gezelschap van Volendam en Wezet, dat Hurry Up versloeg. Tongeren won met de vingers in de neus van Atomix (37-25) en snoept Hurry Up de 7e plaats in het klassement af. Bevo won voor de derde keer op rij. Deze keer was Hasselt (32-23) het kind van de rekening. Hasselt blijft met Quintus en Atomix in de hoek waar de klappen vallen. . Bocholt en Pelt verliezen Koploper Lions liet zich op de 10e speeldag niet verrassen door Quintus. De Nederlanders wonnen overtuigend met 32-23 en profiteren daarmee optimaal van de nederlaag van eerste achtervolger Bocholt.

De Limburgers hielden tegen Nederlands kampioen Aalsmeer de balans in de eerste helft in evenwicht (15-15). In de tweede helft bleven de twee ploegen in elkaars vaarwater maar tien seconden voor tijd scoorde Aalsmeer de beslissende treffer: 31-30.

In de algemene rangschikking kijkt Bocholt, dat zijn tweede nederlaag slikte, tegen een achterstand van 3 punten aan.

Ook Pelt leed in Volendam een pijnlijke nederlaag. De Limburgers leidden aan de rust met 6 doelpunten verschil, maar leverden die voorsprong in de tweede helft helemaal in. Meer nog, Pelt verloor met 32-31 en moet de 3e plaats aan Aalsmeer laten.

Op plaats vier krijgt Pelt zelfs het gezelschap van Volendam en Wezet, dat Hurry Up versloeg. Tongeren won met de vingers in de neus van Atomix (37-25) en snoept Hurry Up de 7e plaats in het klassement af.

Bevo won voor de derde keer op rij. Deze keer was Hasselt (32-23) het kind van de rekening. Hasselt blijft met Quintus en Atomix in de hoek waar de klappen vallen.



13-11-2021 13-11-2021.

23:07 23 uur 07. Lions en Bocholt doen goede zaak aan de top. Het is druk in de hoogste regionen van de BENE-league handbal. Bocholt (2e) maakte daar vandaag verandering in. Tegen Pelt, die slecht een puntje onder Bocholt bengelt, won het met 37-28. Op die manier ontstaat er een kloofje van drie punten tussen beide teams. Door de overwinning van Aalsmeer tegen Tongeren (35-27), ziet Pelt de Nederlandse ploeg over zich wippen. De Limburg Lions blijven nog steeds op de leidersplaats plakken. Het consolideerde die poleposition in een nagelbijter tegen Haacht. Het werd 36-39. Ook Volendam en Wezet wisten vandaag te winnen. Het werd respectievelijk 34-39 tegen Volendam en 22-28 tegen Hasselt. In de kelder van het klassement werd er nog een potje haasje-over gespeeld. Quintus versloeg Bevo met 30-37 in een rechtstreeks duel en wipt zo naar de 10e plaats. . Lions en Bocholt doen goede zaak aan de top Het is druk in de hoogste regionen van de BENE-league handbal. Bocholt (2e) maakte daar vandaag verandering in. Tegen Pelt, die slecht een puntje onder Bocholt bengelt, won het met 37-28. Op die manier ontstaat er een kloofje van drie punten tussen beide teams.

Door de overwinning van Aalsmeer tegen Tongeren (35-27), ziet Pelt de Nederlandse ploeg over zich wippen. De Limburg Lions blijven nog steeds op de leidersplaats plakken. Het consolideerde die poleposition in een nagelbijter tegen Haacht. Het werd 36-39.

Ook Volendam en Wezet wisten vandaag te winnen. Het werd respectievelijk 34-39 tegen Volendam en 22-28 tegen Hasselt.

In de kelder van het klassement werd er nog een potje haasje-over gespeeld. Quintus versloeg Bevo met 30-37 in een rechtstreeks duel en wipt zo naar de 10e plaats.

30-10-2021 30-10-2021.

23:45 23 uur 45. Lions winnen de topper tegen Aalsmeer. Limburg Lions hebben de kraker tegen Aalsmeer, de Nederlandse kampioen, gewonnen met 35-28. De Lions behouden dankzij de zege hun leidersplaats in de BENE-League met een punt voorsprong op Bocholt, dat zelf won van Tongeren. Dé verrassing van speeldag 8 kwam van Hurry Up dat Pelt op een gelijkspel kon houden (26-26). Pelt zakt daardoor naar de derde plaats. Hasselt leed een nederlaag tegen Volendam, de nummer vijf in de stand. . Lions winnen de topper tegen Aalsmeer Limburg Lions hebben de kraker tegen Aalsmeer, de Nederlandse kampioen, gewonnen met 35-28. De Lions behouden dankzij de zege hun leidersplaats in de BENE-League met een punt voorsprong op Bocholt, dat zelf won van Tongeren.

Dé verrassing van speeldag 8 kwam van Hurry Up dat Pelt op een gelijkspel kon houden (26-26). Pelt zakt daardoor naar de derde plaats. Hasselt leed een nederlaag tegen Volendam, de nummer vijf in de stand.

23-10-2021 23-10-2021.

23:03 23 uur 03. Geen zes overwinningen op rij voor Achilles Bocholt in de BENE-League handbal. Lions stopte de zegereeks van de Limburgers. Diezelfde Lions nemen de leidersplaats over van Bocholt, dat op de tweede plaats het gezelschap krijgt van Sporting Pelt. Bocholt was zaterdagavond in de topper tegen Lions niet bij de les. Vooral verdedigend lieten de Limburgers het afweten. Aan de 15-19 score aan de rust was dus niets mis. In de tweede helft geraakte Bocholt een aantal keren tot op twee doelpunten maar de echte aansluiting kwam er nooit. Lions won uiteindelijk met 31-35. Bocholt wordt dus naar de tweede plaats verwezen en daar krijgt het Sporting Pelt naast zich. Pelt haalde zwaar uit tegen Quintus (43-23). Verlies was er ook voor Hasselt. Initia beperkte de schade in Zwartemeer tegen Hurry in de eerste helft tot één doelpunt, 11-10, maar ging in de tweede helft de mist in (27-20). Tongeren leek tegen Bevo op weg naar de zege (19-22 na 40 minuten) maar moest in de slotfase alsnog een puntendeling toestaan, 30-30. De verrassing van de zesde speeldag kwam van Atomix. De rode lantaarn ging onder leiding van de nieuwe trainer Jelle Vonckx in Volendam met de volle buit aan de haal (32-33). Wezet tot slot kwam voor eigen publiek tegen Nederlands kampioen Aalsmeer niet in het stuk voor (24-31). . Geen zes overwinningen op rij voor Achilles Bocholt in de BENE-League handbal. Lions stopte de zegereeks van de Limburgers. Diezelfde Lions nemen de leidersplaats over van Bocholt, dat op de tweede plaats het gezelschap krijgt van Sporting Pelt.



Bocholt was zaterdagavond in de topper tegen Lions niet bij de les. Vooral verdedigend lieten de Limburgers het afweten. Aan de 15-19 score aan de rust was dus niets mis. In de tweede helft geraakte Bocholt een aantal keren tot op twee doelpunten maar de echte aansluiting kwam er nooit. Lions won uiteindelijk met 31-35. Bocholt wordt dus naar de tweede plaats verwezen en daar krijgt het Sporting Pelt naast zich.



Pelt haalde zwaar uit tegen Quintus (43-23). Verlies was er ook voor Hasselt. Initia beperkte de schade in Zwartemeer tegen Hurry in de eerste helft tot één doelpunt, 11-10, maar ging in de tweede helft de mist in (27-20). Tongeren leek tegen Bevo op weg naar de zege (19-22 na 40 minuten) maar moest in de slotfase alsnog een puntendeling toestaan, 30-30.



De verrassing van de zesde speeldag kwam van Atomix. De rode lantaarn ging onder leiding van de nieuwe trainer Jelle Vonckx in Volendam met de volle buit aan de haal (32-33). Wezet tot slot kwam voor eigen publiek tegen Nederlands kampioen Aalsmeer niet in het stuk voor (24-31).