clock 07:11 07 uur 11. Brooks Koepka wint voor de 3e keer. Brooks Koepka heeft met een slotronde van 67 slagen de 105e editie van het PGA Championship gewonnen. Het is de derde keer dat hij deze major wint, na 2018 en 2019. Hij nam zo bijna 3 miljoen euro mee naar huis. De 33-jarige Amerikaan begon in New York als leider aan de slotronde en kwam binnen in 67 slagen, drie onder par. Zo bracht hij zijn totaalscore op 271 slagen, 9 onder par. Op plaats twee, met twee slagen meer dan de leider, volgden de Amerikaan Scottie Scheffler en de Noor Viktor Hovland. Thomas Detry zette een slotronde neer van 68 slagen, waarmee hij nog 18 plaatsen winst maakte. Thomas Pieters had voor zijn laatste ronde 71 slagen nodig en moest 8 plaatsen prijsgeven. Uiteindelijk werden ze allebei 40e. Koepka heeft ondertussen al 18 overwinningen op zijn erelijst staan, waarvan negen op de Amerikaanse PGA Tour, zeven op de European Tour en twee op de Japan Tour. Naast zijn drie PGA Championship-overwinningen, heeft hij ook al twee Masters-toernooien gewonnen. Met vijf majortitels staat hij in de top 15 aller tijden. Op nummer een staat Jack Nicklaus met achttien. Tiger Woods won er vijftien. . Brooks Koepka wint voor de 3e keer Brooks Koepka heeft met een slotronde van 67 slagen de 105e editie van het PGA Championship gewonnen. Het is de derde keer dat hij deze major wint, na 2018 en 2019. Hij nam zo bijna 3 miljoen euro mee naar huis.

De 33-jarige Amerikaan begon in New York als leider aan de slotronde en kwam binnen in 67 slagen, drie onder par. Zo bracht hij zijn totaalscore op 271 slagen, 9 onder par. Op plaats twee, met twee slagen meer dan de leider, volgden de Amerikaan Scottie Scheffler en de Noor Viktor Hovland.

Thomas Detry zette een slotronde neer van 68 slagen, waarmee hij nog 18 plaatsen winst maakte. Thomas Pieters had voor zijn laatste ronde 71 slagen nodig en moest 8 plaatsen prijsgeven. Uiteindelijk werden ze allebei 40e.

Koepka heeft ondertussen al 18 overwinningen op zijn erelijst staan, waarvan negen op de Amerikaanse PGA Tour, zeven op de European Tour en twee op de Japan Tour. Naast zijn drie PGA Championship-overwinningen, heeft hij ook al twee Masters-toernooien gewonnen. Met vijf majortitels staat hij in de top 15 aller tijden. Op nummer een staat Jack Nicklaus met achttien. Tiger Woods won er vijftien.

clock 07:06 07 uur 06.

clock 22-05-2023 22-05-2023.

clock 22:03 22 uur 03. Pieters en Detry eindigen broederlijk naast elkaar. Thomas Pieters en Thomas Detry zijn broederlijk geëindigd op +6, maar ze hadden zeker niet dezelfde dag. Pieters begon goed en trok die lijn door tot en met hole 15. Op dat moment had hij uitzicht op de top 20, maar op de laatste 3 holes liep het fout. Eén double bogey en twee bogeys later eindigt Pieters buiten de top 40. Detry zakte helemaal weg in de stand na een double bogey op hole 9, maar met 4 birdies op de back nine maakte hij nog heel wat plaatsen goed. Detry kon ook afscheid nemen met een birdie op de laatste hole. Hij chipte bal vanuit het hoge gras in de cup. Dat toverde een glimlach op het gezicht van onze landgenoot. . Pieters en Detry eindigen broederlijk naast elkaar Thomas Pieters en Thomas Detry zijn broederlijk geëindigd op +6, maar ze hadden zeker niet dezelfde dag. Pieters begon goed en trok die lijn door tot en met hole 15. Op dat moment had hij uitzicht op de top 20, maar op de laatste 3 holes liep het fout. Eén double bogey en twee bogeys later eindigt Pieters buiten de top 40. Detry zakte helemaal weg in de stand na een double bogey op hole 9, maar met 4 birdies op de back nine maakte hij nog heel wat plaatsen goed. Detry kon ook afscheid nemen met een birdie op de laatste hole. Hij chipte bal vanuit het hoge gras in de cup. Dat toverde een glimlach op het gezicht van onze landgenoot.

clock 22:00 Thomas Detry eindigde met een birdie. 22 uur . Thomas Detry eindigde met een birdie

clock 08:25 08 uur 25. Pieters klimt van 59 naar 33. Met een 3e ronde van 70 slagen heeft Thomas Pieters een stevige sprong voorwaarts gemaakt. Pieters startte sterk en leverde met een aantal lange putts vier birdies, waardoor hij zich in de top 10 speelde. Vanaf hole 7 liep het echter fout. Na enkele gemiste slagen, waarbij de bal naast de fairways in het dikke gras belandde, incasseerde de zesvoudige European Tour-winnaar 4 bogeys. Met zijn par-ronde bracht Pieters zijn totaalscore op 215 slagen, 5 boven par. . Pieters klimt van 59 naar 33 Met een 3e ronde van 70 slagen heeft Thomas Pieters een stevige sprong voorwaarts gemaakt.



Pieters startte sterk en leverde met een aantal lange putts vier birdies, waardoor hij zich in de top 10 speelde.



Vanaf hole 7 liep het echter fout. Na enkele gemiste slagen, waarbij de bal naast de fairways in het dikke gras belandde, incasseerde de zesvoudige European Tour-winnaar 4 bogeys.



Met zijn par-ronde bracht Pieters zijn totaalscore op 215 slagen, 5 boven par.

clock 08:22 08 uur 22. Detry stijgt één plaatsje. Met nog 18 holes te spelen telt Thomas Pieters 11 slagen meer dan Brooks Koepka, die het toernooi in 2018 en 2019 op zijn erelijst schreef. De 33-jarige Amerikaan liep een ronde van 66 slagen, waarmee hij de leiding greep en een slag voorsprong telt op de Noor Viktor Hovland en de Canadees Corey Conners. Thomas Detry kon geen remonte maken. Met 4 bogeys en slechts een birdie leverde hij een scorekaart af van 73 slagen en maakt de 30-jarige Detry slechts één plaatsje winst, wat zich vertaalt in een gedeelde 58e plaats. Slechts 7 spelers staan met een score onder par op hun naam. . Detry stijgt één plaatsje Met nog 18 holes te spelen telt Thomas Pieters 11 slagen meer dan Brooks Koepka, die het toernooi in 2018 en 2019 op zijn erelijst schreef.



De 33-jarige Amerikaan liep een ronde van 66 slagen, waarmee hij de leiding greep en een slag voorsprong telt op de Noor Viktor Hovland en de Canadees Corey Conners.



Thomas Detry kon geen remonte maken. Met 4 bogeys en slechts een birdie leverde hij een scorekaart af van 73 slagen en maakt de 30-jarige Detry slechts één plaatsje winst, wat zich vertaalt in een gedeelde 58e plaats.



Slechts 7 spelers staan met een score onder par op hun naam.

clock 08:20 08 uur 20.

clock 21-05-2023 21-05-2023.

clock 09:27 09 uur 27. Pieters en Detry halen met moeite de cut. Zo goed zijn eerste dag was, zo slecht was Thomas Pieters' tweede dag. Van een ronde van 69 slagen ging het naar een ronde in 76 slagen. Hij rukte nochtans met 2 birdies op holes 3 en 4 op van de 10e naar de 2e plaats. Maar vanaf de 6e hole liep het fout. Met 6 bogeys en 1 triple bogey - met nog een birdie ertussen - viel hij terug naar de 59e plaats met +5 slagen. Thomas Detry deed beter in ronde 2: hij ging van 74 slagen naar 71 slagen met 3 bogeys en 2 birdies. Daarmee belandde hij ook op een gedeelde 59e plaats met +5. En die +5 was de cut. De 2 Belgen mogen dus ook zaterdag en zondag nog aan de bak. . Pieters en Detry halen met moeite de cut Zo goed zijn eerste dag was, zo slecht was Thomas Pieters' tweede dag. Van een ronde van 69 slagen ging het naar een ronde in 76 slagen.



Hij rukte nochtans met 2 birdies op holes 3 en 4 op van de 10e naar de 2e plaats. Maar vanaf de 6e hole liep het fout. Met 6 bogeys en 1 triple bogey - met nog een birdie ertussen - viel hij terug naar de 59e plaats met +5 slagen.



Thomas Detry deed beter in ronde 2: hij ging van 74 slagen naar 71 slagen met 3 bogeys en 2 birdies. Daarmee belandde hij ook op een gedeelde 59e plaats met +5.

En die +5 was de cut. De 2 Belgen mogen dus ook zaterdag en zondag nog aan de bak.

clock 09:25 09 uur 25. Koptrio . De 2 Belgen hebben met 145 slagen 10 slagen achterstand op een koptrio: de Amerikaan Scottie Scheffler, de Canadees Corey Conners en de Noor Viktor Hovland. De Amerikanen Justin Suh en Bryson DeChambeau volgen gedeeld 4e met -3. Nummer 1 van de wereld Jon Rahm moest knokken voor de cut. De winnaar van de Masters in Augusta kwam rond met 68 slagen, waardoor hij met +4 als 48e mee mocht naar het finaleweekend. . Koptrio De 2 Belgen hebben met 145 slagen 10 slagen achterstand op een koptrio: de Amerikaan Scottie Scheffler, de Canadees Corey Conners en de Noor Viktor Hovland.



De Amerikanen Justin Suh en Bryson DeChambeau volgen gedeeld 4e met -3.



Nummer 1 van de wereld Jon Rahm moest knokken voor de cut. De winnaar van de Masters in Augusta kwam rond met 68 slagen, waardoor hij met +4 als 48e mee mocht naar het finaleweekend.

clock 01:00 01 uur . Detry valt terug op laatste holes ronde 1. Detry toonde 2 gezichten in de eerste ronde. Hij begon met +1 aan zijn laatste 5 holes op de 2e dag, maar daarin liep het dramatisch mis. Met een dubbele bogey en nog 3 bogeys, daardoor kwam hij van de 27e op de 73e plaats terecht met 4 slagen boven par. Hij had in totaal 74 slagen nodig. . Detry valt terug op laatste holes ronde 1 Detry toonde 2 gezichten in de eerste ronde. Hij begon met +1 aan zijn laatste 5 holes op de 2e dag, maar daarin liep het dramatisch mis. Met een dubbele bogey en nog 3 bogeys, daardoor kwam hij van de 27e op de 73e plaats terecht met 4 slagen boven par. Hij had in totaal 74 slagen nodig.

clock 20-05-2023 20-05-2023.

clock 07:26 07 uur 26. Zuid-Koreaan Tom Kim zit vast in de modder. Het weer in Pittsford (New York) zit de golfspelers niet mee. Het toernooi begon twee uur later door vorst. Eens ze begonnen waren, maakte Tom Kim kennis met het zompige terrein. De Koreaan was zijn bal kwijt en kwam vast te zitten in de modder. . Zuid-Koreaan Tom Kim zit vast in de modder Het weer in Pittsford (New York) zit de golfspelers niet mee. Het toernooi begon twee uur later door vorst.

Eens ze begonnen waren, maakte Tom Kim kennis met het zompige terrein. De Koreaan was zijn bal kwijt en kwam vast te zitten in de modder.

clock 07:25 07 uur 25.

clock 07:17 07 uur 17. Pieters en Detry goed gestart. Thomas Pieters en Thomas Detry hebben een goede openingsdag achter de rug. Pieters staat met 1 slag onder par als 10e gerangschikt op de Oak Hill Country Club. Detry eindigde op +1, maar hij kon niet alle holes spelen door de slechte weersomstandigheden. Eric Cole gaat aan de leiding. Hij opende het PGA Championship in 65 slagen: 5 onder par. De Amerikaan heeft net als Detry wel nog niet alle holes kunnen spelen. Pieters liep wel alle holes op dag 1. . Pieters en Detry goed gestart Thomas Pieters en Thomas Detry hebben een goede openingsdag achter de rug. Pieters staat met 1 slag onder par als 10e gerangschikt op de Oak Hill Country Club.



Detry eindigde op +1, maar hij kon niet alle holes spelen door de slechte weersomstandigheden.

Eric Cole gaat aan de leiding. Hij opende het PGA Championship in 65 slagen: 5 onder par. De Amerikaan heeft net als Detry wel nog niet alle holes kunnen spelen. Pieters liep wel alle holes op dag 1.