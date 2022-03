16:22 16 uur 22. Detry eindigt als 27e. Detry begon in de top tien aan de vierde en laatste dag van de Kenia Open, maar na een matige ronde van 73 slagen is onze landgenoot weggezakt in het klassement. De Brusselaar moest vier bogeys en zelfs een dubbele bogey op zijn kaartje schrijven, waardoor hij uiteindelijk als 27e eindigde in Kenia. . Detry eindigt als 27e Detry begon in de top tien aan de vierde en laatste dag van de Kenia Open, maar na een matige ronde van 73 slagen is onze landgenoot weggezakt in het klassement.

15:46 15 uur 46. Detry duikt de top 10 in. Met een derde ronde van 66 slagen is Thomas Detry van de 27e naar de achtste plaats geklommen in de Kenya Open golf. De 29-jarige Belg liep een foutloze derde ronde waarin hij drie birdies en een eagle in de cup zag verdwijnen. Met zijn ronde van vijf onder par maakte Detry negentien plaatsen winst en sloot hij dag drie af op een gedeelde achtste plaats. In de tussenstand telt hij zes slagen meer dan Ewen Ferguson die rond kwam in 66 slagen. De 25-jarige Schot, die op zoek is naar een eerste overwinning op de DP World Tour, telt met nog achttien holes te spelen, vier slagen voorsprong op de Zweed Marcus Kinhult en de Chinees Ashun Wu. . Detry duikt de top 10 in Met een derde ronde van 66 slagen is Thomas Detry van de 27e naar de achtste plaats geklommen in de Kenya Open golf.



17:44 17 uur 44. Detry rukt op. Met een tweede ronde van 68 slagen is Thomas Detry opgerukt naar de 27e plaats in Kenia. Hij haalde daarmee uiteraard de cut. Detry begon uitstekend aan de dag met een eagle en een birdie op zijn eerste holes, nadien liet hij maar één keer een bogey noteren om vervolgens met 9 keer par te eindigen. Met zijn totaalscore van 139 slagen, drie onder par, telt Detry zeven slagen meer dan de Indiër Shubhankar Sharma, die alleen leidt. . Detry rukt op Met een tweede ronde van 68 slagen is Thomas Detry opgerukt naar de 27e plaats in Kenia. Hij haalde daarmee uiteraard de cut.

