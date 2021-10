Belgen Colsaerts, Detry en Pieters overleven de cut niet in Sotogrande

Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry hebben de cut niet gehaald op de Andalucia Masters in Sotogrande. Thomas Pieters mocht vrijdag 3 birdies op zijn scorekaart schrijven, maar sloeg ook twee bogey's en een dubbele bogey, goed voor +1. Met een totaalscore van +6 na twee dagen telt Pieters één slag te veel om de cut te halen. Ook Nicolas Colsaerts kende geen al te beste dag, met 6 bogeys. Colsaerts kon 3 birdies wegputten. Met een score van +7 staat hij op een gedeelde 79e plaats. De dag van Thomas Detry verliep helemaal dramatisch. Met 5 bogey's en 2 dubbele bogey's tegenover 2 birdies bleven hij vrijdag 7 slagen boven de par van de baan. Colsaerts, Detry en Pieters zijn wel in mooi gezelschap, want ook voor thuisspeler Jon Rahm zit het toernooi er al op. De nummer 1 van de wereld bleef na zijn +7 van gisteren vandaag opnieuw 3 slagen boven par.

20 uur 41. Detry voorlopig beste Belg. Na een eerste ronde van 72 slagen is Thomas Detry voorlopig 22e in Sotogrande. Hij is daarmee de beste Belg. Nicolas Colsaerts had 75 slagen nodig, Thomas Pieters nog eentje meer. Alles kan nog: de Spanjaard Jon Rahm, de nummer een van de wereld en winnaar van het toernooi in 2019, staat na dag één pas 107e met 78 slagen. .