Jarige Danny Willett wint in Schotland, Colsaerts (27e) is beste Belg

20:10 20 uur 10. Jarige Willett wint in Schotland, Colsaerts is 27e. De Engelsman Danny Willett heeft zijn 34e verjaardag in stijl gevierd. Willett trakteerde zichzelf op St Andrews op zijn eerste zege in meer dan twee jaar. Na vier rondes telde de Engelsman twee slagen minder dan Tyrrel Hatton en Joakim Lagergren. Nicolas Colsaerts was de beste Belg in Schotland. Hij sloot af met -7 na vier dagen, goed voor een gedeelde 27e plaats. Thomas Pieters (-5) sloot af op de 39e plaats. . Jarige Willett wint in Schotland, Colsaerts is 27e De Engelsman Danny Willett heeft zijn 34e verjaardag in stijl gevierd. Willett trakteerde zichzelf op St Andrews op zijn eerste zege in meer dan twee jaar. Na vier rondes telde de Engelsman twee slagen minder dan Tyrrel Hatton en Joakim Lagergren.



Nicolas Colsaerts was de beste Belg in Schotland. Hij sloot af met -7 na vier dagen, goed voor een gedeelde 27e plaats. Thomas Pieters (-5) sloot af op de 39e plaats.

20:07 20 uur 07.

20:07 20 uur 07.

03-10-2021 03-10-2021.

20:02 20 uur 02.

20:00 20 uur . Colsaerts en Pieters naar slotdag, Detry niet. Op een wisselvallige dag in Schotland - eentje met zon, regen en wind - hebben twee Belgen zich weten te plaatsen voor de 4e en laatste ronde. Nicolas Colsaerts (19e) en Thomas Pieters (38e) mogen zich opmaken voor de slotdag. Zij werkten dag 3 allebei af in 71 slagen. Thomas Detry kon zijn niveau niet opkrikken en moet inpakken. Hij geraakte net als op dag twee niet verder dan 74 slagen en strandde uiteindelijk op een 112e stek. . Colsaerts en Pieters naar slotdag, Detry niet Op een wisselvallige dag in Schotland - eentje met zon, regen en wind - hebben twee Belgen zich weten te plaatsen voor de 4e en laatste ronde. Nicolas Colsaerts (19e) en Thomas Pieters (38e) mogen zich opmaken voor de slotdag. Zij werkten dag 3 allebei af in 71 slagen.

Thomas Detry kon zijn niveau niet opkrikken en moet inpakken. Hij geraakte net als op dag twee niet verder dan 74 slagen en strandde uiteindelijk op een 112e stek.

02-10-2021 02-10-2021.

19:07 19 uur 07. Colsaerts zakt weg. Na een minder goede tweede dag is Nicolas Colsaerts weggezakt naar de 16e plaats in Schotland. Onder moeilijke omstandigheden, met een stevige wind, startte hij nochtans goed met twee birdies op de eerste drie holes. Daarna ging het bergaf voor de 38-jarige Brusselaar. Met 75 slagen bleef hij 11 boven zijn totaal van gisteren, goed voor -5 na twee dagen. Thomas Pieters is voorlopig 41e, ook hij had 70 slagen nodig vandaag, Detry 100e. . Colsaerts zakt weg Na een minder goede tweede dag is Nicolas Colsaerts weggezakt naar de 16e plaats in Schotland.

Onder moeilijke omstandigheden, met een stevige wind, startte hij nochtans goed met twee birdies op de eerste drie holes. Daarna ging het bergaf voor de 38-jarige Brusselaar.



Met 75 slagen bleef hij 11 boven zijn totaal van gisteren, goed voor -5 na twee dagen.

Thomas Pieters is voorlopig 41e, ook hij had 70 slagen nodig vandaag, Detry 100e.

19:03 19 uur 03.

01-10-2021 01-10-2021.

20:53 20 uur 53. Uitstekende Colsaerts op dag 1. Nicolas Colsaerts is uitstekend gestart in Schotland. Onze landgenoot staat na de 1e dag aan de leiding na een eerste rondje van 64 slagen, 8 onder par. Colsaerts moest op de 2e hole nog een bogey op zijn kaart schrijven, maar op de resterende 16 holes putte hij 2 eagles en 5 birdies weg. Hij deelt de leiding met de Spanjaard Adri Arnaus, de Engelsman Tyrrel Hatton en de Chinees Li Haotong. Voor Thomas Pieters en Thomas Detry liep het minder vlot. Allebei deden ze niet beter dan 72 slagen en een gedeelde 105e plaats. Om na 3 rondes de cut te halen is een plaats in de top zestig nodig. . Uitstekende Colsaerts op dag 1 Nicolas Colsaerts is uitstekend gestart in Schotland. Onze landgenoot staat na de 1e dag aan de leiding na een eerste rondje van 64 slagen, 8 onder par. Colsaerts moest op de 2e hole nog een bogey op zijn kaart schrijven, maar op de resterende 16 holes putte hij 2 eagles en 5 birdies weg. Hij deelt de leiding met de Spanjaard Adri Arnaus, de Engelsman Tyrrel Hatton en de Chinees Li Haotong.



Voor Thomas Pieters en Thomas Detry liep het minder vlot. Allebei deden ze niet beter dan 72 slagen en een gedeelde 105e plaats. Om na 3 rondes de cut te halen is een plaats in de top zestig nodig.