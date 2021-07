Colsaerts eindigt 18e op de Cazoo Open in Newport

00:01

00 uur 01. Colsaerts eindigt op 18e plaats in Newport. Dankzij een ronde van 71 slagen is Nicolas Colsaerts uiteindelijk 18e geworden op de Cazoo Open. Op de Celtic Manir-baan in Newport sloeg onze landgenoot een mix van zes birdies, vier bogeys en een dubbele bogey, om het toernooi met een rondje par te beëindigen. Met een totaalscore van 278 slagen, zes onder par, telde de Belg tien slagen meer dan de Spanjaard Nacho Elvira en de Zuid-Afrikaan Justin Harding. Uiteindelijk was het Elvira die na een play-off de overwinning binnenhaalde. De Spaanse golfer had genoeg aan een par op de eerste extra hole. Harding kwam niet verder dan een bogey. .