22 uur 24. Detry moet 11 plaatsen inleveren . Met een derde ronde van 70 slagen is Thomas Detry van de 28e naar de 39e plaats gezakt op het Made in Himmerland golftoernooi. De 28-jarige speler zette een vlakke derde ronde neer waarin hij twee birdies lukte en een bogey op zijn kaart moest schrijven. Detry telt in de tussenstand 9 slagen meer dan de Oostenrijker Bernd Wiesberger, die met een derde ronde van 68 slagen alleen op kop staat. De Zweed Alexander Björk volgt op 1 slag. .

21 uur 33. Detry stijgt 27 plaatsen. Met een 2e ronde van 67 slagen heeft Thomas Detry zich vlot geplaatst voor de finaleronden op het golftoernooi in Farsø (Denemarken). Detry stond na zijn openingsronde van 71 slagen op een gedeelde 55e plaats. In de 2e ronde schreef hij 7 birdies en 3 bogeys op zijn puntenkaart. Met een ronde van 4 onder par maakte de nummer 104 op de wereldgolfranglijst 27 plaatsen winst. Detry staat nu 28e. In de tussenstand telt Detry 7 slagen meer dan de Oostenrijker Bernd Wiesberger, die alleen aan de leiding staat. Nadat de Fin Lauri Ruuska in zijn openingsronde een hole-in-one gerealiseerd had op de zestiende 117 meter lange par-3, noteerden de Zweed Alexander Björk en de Deen John Alexsen tijdens hun 2e ronde op dezelfde hole allebei een hole-in-one. .