Hideki Matsuyama wint Masters en is 1e Japanner die golfmajorzege pakt

Matsuyama kwam op dag 3 op kop na een geweldig rondje in 65 slagen. Daarmee nam hij een voorsprong van 4 slagen op Schauffele en Zalatoris. Die deden nog wat ze konden, maar Matsuyama hield solide (met een rondje in 73 slagen, 4 birdies, 5 bogeys) stand.



Met 10 onder par ging de Japanner de Amerikaanse debutant Will Zalatoris met 1 slag en diens landgenoten Xander Schauffele en Jordan Spieth met 3 slagen vooraf.

Matsuyama was het wel al gewoon om een beker in de lucht te steken in Augusta. In 2011 deed hij er als 1e Japanse amateur ooit mee, goed voor een 27e plaats en de Zilveren Beker als 1e niet-prof.



Zoals de traditie het wil, kreeg Matsuyama het groene winnaarsjasje aangereikt uit de handen van de uittredende titelhouder: Dustin Johnson haalde de cut niet.

Voor Matsuyama deed Chako Higuchi in 1977 het hem als 1e Japanse vrouw voor om een major te winnen: zij was de beste in het LPGA Championship. De eerste Aziaat die een major won, was de Zuid-Koreaan Yang Yong-eun met het PGA Championship in 2009.

Matsuyama is de nummer 14 van de wereld. Hij had al enkele ereplaatsen op majors (5e Masters 2015, 2e US Open 2017, 4e PGA 2016, 6e Britse Open 2013) en 5 USPGA-titels. In 2017 was hij nummer 2 van de wereld.

06:44 06 uur 44. Ik ben erg blij. De zenuwen kwamen er niet op de laatste 9 holes, maar waren er de hele dag, tot de laatste putt. Ik dacht constant aan mijn familie en ben blij dat ik voor hen goed speelde. Hideki Matsuyama. Ik ben erg blij. De zenuwen kwamen er niet op de laatste 9 holes, maar waren er de hele dag, tot de laatste putt. Ik dacht constant aan mijn familie en ben blij dat ik voor hen goed speelde. Hideki Matsuyama

06:44 06 uur 44. Hopelijk ben ik een pionier en zullen er nog heel wat Japanse golfers volgen. Ik ben blij dat ik de sluizen heb kunnen openen. Hideki Matsuyama. Hopelijk ben ik een pionier en zullen er nog heel wat Japanse golfers volgen. Ik ben blij dat ik de sluizen heb kunnen openen. Hideki Matsuyama

06:15 06 uur 15. Palmares Masters 2012-2021. 2021: Hideki Matsuyama (Jap) 2020: Dustin Johnson (VS) 2019: Tiger Woods (VS) 2018: Patrick Reed (VS) 2017: Sergio Garcia (Spa) 2016: Danny Willett (Eng) 2015: Jordan Spieth (VS) 2014: Bubba Watson (VS) 2013: Adam Scott (VS) 2012: Bubba Watson (VS) Meest gelauwerd: 6: Jack Nicklaus (VS) 5: Tiger Woods (VS) 4: Arnold Palmer (VS) . Palmares Masters 2012-2021 2021: Hideki Matsuyama (Jap)

2020: Dustin Johnson (VS)

2019: Tiger Woods (VS)

2018: Patrick Reed (VS)

2017: Sergio Garcia (Spa)

2016: Danny Willett (Eng)

2015: Jordan Spieth (VS)

2014: Bubba Watson (VS)

2013: Adam Scott (VS)

2012: Bubba Watson (VS)





Meest gelauwerd:

6: Jack Nicklaus (VS)

5: Tiger Woods (VS)

4: Arnold Palmer (VS)



08:46 08 uur 46. Japanner Matsuyama grijpt de macht. Hideki Matsuyama is met een 3e ronde van 65 slagen naar de kop gesprongen. De 29-jarige Japanner noteerde 5 birdies en 1 eagle, goed voor de beste ronde van de dag. Matsuyama, die al 14 overwinningen op zijn palmares heeft staan, waaronder 5 op de Amerikaanse PGA Tour, neemt meteen een optie op de eindzege. Dat zou dan de eerste Japanse zijn. Zo telt hij 4 slagen voorsprong op een kwartet met de Amerikanen Xander Schauffele en Will Zalatoris, de Australiër Marc Leishman en de Engelsman Justin Rose. Rose stond 2 dagen aan de leiding, maar een 2e ronde met 72 slagen na elkaar sloeg hem terug. De Amerikaan Jordan Spieth, die in 2015 het Masters-toernooi won en zich vorige week de beste toonde op het Texas Open, staat op de zevende plaats met 6 slagen meer dan Matsuyama. . Japanner Matsuyama grijpt de macht Hideki Matsuyama is met een 3e ronde van 65 slagen naar de kop gesprongen. De 29-jarige Japanner noteerde 5 birdies en 1 eagle, goed voor de beste ronde van de dag. Matsuyama, die al 14 overwinningen op zijn palmares heeft staan, waaronder 5 op de Amerikaanse PGA Tour, neemt meteen een optie op de eindzege. Dat zou dan de eerste Japanse zijn.



Zo telt hij 4 slagen voorsprong op een kwartet met de Amerikanen Xander Schauffele en Will Zalatoris, de Australiër Marc Leishman en de Engelsman Justin Rose. Rose stond 2 dagen aan de leiding, maar een 2e ronde met 72 slagen na elkaar sloeg hem terug.



De Amerikaan Jordan Spieth, die in 2015 het Masters-toernooi won en zich vorige week de beste toonde op het Texas Open, staat op de zevende plaats met 6 slagen meer dan Matsuyama.

09:30 09 uur 30. Justin Rose blijft alleen leider, maar ziet voorsprong slinken. Justin Rose blijft alleen de koppositie waarnemen op de Masters (11,5 miljoen dollar) in Augusta, Georgia (VS). De Engelsman had voor zijn 2e ronde 72 slagen (par) nodig, waardoor hij zijn voorsprong van 4 slagen zag slinken naar 1 slag. De 40-jarige Rose, die opende met een sublieme 1e ronde van 7 onder par, liet het vooral afweten op de eerste 7 holes, met 4 bogeys en 1 birdie. De US Open-kampioen van 2013 kon op de 2e parcourshelft met 3 birdies de schade enigszins beperken. Met zijn totaalscore van 137 slagen ziet hij de Amerikanen Will Zalatoris en Brian Harman tot op 1 slag naderen. Op de 4e plaats, met 2 slagen meer dan Rose, volgen de Australiër Marc Leishman en de Amerikaan Jordan Spieth, vorige week nog Texas Open-winnaar. Die laatste won de Masters in 2015. . Justin Rose blijft alleen leider, maar ziet voorsprong slinken Justin Rose blijft alleen de koppositie waarnemen op de Masters (11,5 miljoen dollar) in Augusta, Georgia (VS). De Engelsman had voor zijn 2e ronde 72 slagen (par) nodig, waardoor hij zijn voorsprong van 4 slagen zag slinken naar 1 slag.



De 40-jarige Rose, die opende met een sublieme 1e ronde van 7 onder par, liet het vooral afweten op de eerste 7 holes, met 4 bogeys en 1 birdie. De US Open-kampioen van 2013 kon op de 2e parcourshelft met 3 birdies de schade enigszins beperken.



Met zijn totaalscore van 137 slagen ziet hij de Amerikanen Will Zalatoris en Brian Harman tot op 1 slag naderen. Op de 4e plaats, met 2 slagen meer dan Rose, volgen de Australiër Marc Leishman en de Amerikaan Jordan Spieth, vorige week nog Texas Open-winnaar. Die laatste won de Masters in 2015.