George Russell veegt 0 weg voor zichzelf én Mercedes in chaotische race, Verstappen 6e in Brazilië

clock 20:41

20 uur 41. finish: Russell wint voor ploegmaat Hamilton. Het is gebeurd, Mercedes heeft dan toch een race kunnen winnen dit seizoen. Polesitter George Russell komt als eerste over de streep. De 24-jarige Brit wint voor het eerst een grand prix in de Formule 1. Achter rijdt Lewis Hamilton als 2e over de streep. En dat na zijn botsing met Max Verstappen in het begin van de race. .