Hamilton wint waanzinnige race, Verstappen en Hamilton met gelijke punten naar slotrace

20:42 20 uur 42. Bottas maakt het feestje voor Mercedes helemaal rond door in de slotmeters nog over Ocon te gaan naar plek 3. Balen voor de Fransman, vreugde bij Toto Wolff en co. . Bottas maakt het feestje voor Mercedes helemaal rond door in de slotmeters nog over Ocon te gaan naar plek 3. Balen voor de Fransman, vreugde bij Toto Wolff en co.

20:41 20 uur 41. Hamilton wint knettergekke GP van Saudi-Arabië. Na een wedstrijd tjokvol incidenten en bedenkelijke manoeuvres zegeviert Hamilton in Saudi-Arabië. Verstappen moest het hoofd buigen na een titanenstrijd en ziet de Brit naast hem komen in de WK-stand: beide tenoren hebben nu 369,5 punten. Volgende week wacht er ons een razend spannende apothéose in Abu Dhabi. . Hamilton wint knettergekke GP van Saudi-Arabië Na een wedstrijd tjokvol incidenten en bedenkelijke manoeuvres zegeviert Hamilton in Saudi-Arabië. Verstappen moest het hoofd buigen na een titanenstrijd en ziet de Brit naast hem komen in de WK-stand: beide tenoren hebben nu 369,5 punten. Volgende week wacht er ons een razend spannende apothéose in Abu Dhabi.

20:40 20 uur 40. Hamilton begint aan zijn slotronde. De Brit gaat zijn derde GP op een rij winnen en gaat Verstappen bijbenen in de WK-stand. Over een geslaagd weekend gesproken. . Hamilton begint aan zijn slotronde. De Brit gaat zijn derde GP op een rij winnen en gaat Verstappen bijbenen in de WK-stand. Over een geslaagd weekend gesproken.



20:36 20 uur 36. Het is een historische GP geweest, om heel veel verschillende redenen. Sammy Neyrinck op Radio 1. Het is een historische GP geweest, om heel veel verschillende redenen. Sammy Neyrinck op Radio 1

20:34 20 uur 34. 46/50. Achter Hamilton en Verstappen vechten Ocon en Bottas om de derde plek. Ondertussen waait er een stuk van de voorvleugel van Hamilton op de baan. . 46/50 Achter Hamilton en Verstappen vechten Ocon en Bottas om de derde plek. Ondertussen waait er een stuk van de voorvleugel van Hamilton op de baan.

20:32 20 uur 32. Tijdstraf Verstappen. Het manoeuvre van daarnet blijft dan toch niet zonder gevolgen voor Verstappen. De Nederlander krijgt een penalty van 5 seconden. De zege lijkt op die manier zeker voor Hamilton, tenzij we in de laatste 5 ronden nog een onverwachte wending krijgen. . Tijdstraf Verstappen Het manoeuvre van daarnet blijft dan toch niet zonder gevolgen voor Verstappen. De Nederlander krijgt een penalty van 5 seconden. De zege lijkt op die manier zeker voor Hamilton, tenzij we in de laatste 5 ronden nog een onverwachte wending krijgen.

20:32 20 uur 32. Als Hamilton deze GP wint en eindigt met de snelste ronde, die hij op dit moment heeft, dan komt de Brit in de WK-stand op gelijke hoogte met Verstappen. Eén ding is zeker: er wacht ons volgende week in Abu Dhabi een razend spannende ontknoping. . Als Hamilton deze GP wint en eindigt met de snelste ronde, die hij op dit moment heeft, dan komt de Brit in de WK-stand op gelijke hoogte met Verstappen. Eén ding is zeker: er wacht ons volgende week in Abu Dhabi een razend spannende ontknoping.

20:29 20 uur 29. Titanenstrijd. Hamilton pakt opnieuw uit met een indrukwekkende versnelling langs de rechterkant om Verstappen voorbij te steken. De Nederlander reageert echter met een vinnige binnenbochtpassage om zijn WK-concurrent opnieuw op te rollen. . Titanenstrijd Hamilton pakt opnieuw uit met een indrukwekkende versnelling langs de rechterkant om Verstappen voorbij te steken. De Nederlander reageert echter met een vinnige binnenbochtpassage om zijn WK-concurrent opnieuw op te rollen.

20:25 20 uur 25. 40/50. Een boze Hamilton denkt dat zijn voorvleugel vernield is, maar zijn team stelt hem gerust. Het lijkt erop dat beide piloten zonder sanctie en zonder brokken verder kunnen. Maar wat een wedstrijd zien we hier! . 40/50 Een boze Hamilton denkt dat zijn voorvleugel vernield is, maar zijn team stelt hem gerust. Het lijkt erop dat beide piloten zonder sanctie en zonder brokken verder kunnen. Maar wat een wedstrijd zien we hier!

20:23 20 uur 23. Het is onwaarschijnlijk wat we hier zien! Sammy Neyrinck op Radio 1. Het is onwaarschijnlijk wat we hier zien! Sammy Neyrinck op Radio 1

20:21 20 uur 21. Consternatie! Hamilton valt Verstappen aan, maar geraakt net niet voorbij de Nederlander. De wedstrijdleiding zag echter een foutje van Verstappen en dwingt de Nederlander zijn leidersplaats af te staan. In dit manoeuvre tikt Hamilton met zijn bolide de vertragende wagen van Verstappen aan. Mercedes-baas Toto Wolff is woedend en gooit zijn koptelefoon weg! . Consternatie! Hamilton valt Verstappen aan, maar geraakt net niet voorbij de Nederlander. De wedstrijdleiding zag echter een foutje van Verstappen en dwingt de Nederlander zijn leidersplaats af te staan. In dit manoeuvre tikt Hamilton met zijn bolide de vertragende wagen van Verstappen aan. Mercedes-baas Toto Wolff is woedend en gooit zijn koptelefoon weg!

20:15 20 uur 15. De virtuele safety car is weg, de motoren kunnen terug brullen. Nog 16 ronden te gaan, krijgen we nog een spannend slot? Eén ding staat bij deze tussenstand al vast: dit WK zal pas volgende week in Abu Dhabi beslecht worden. . De virtuele safety car is weg, de motoren kunnen terug brullen. Nog 16 ronden te gaan, krijgen we nog een spannend slot? Eén ding staat bij deze tussenstand al vast: dit WK zal pas volgende week in Abu Dhabi beslecht worden.

20:11 20 uur 11. 33/50. Max Verstappen zal de vele wedstrijdvertragingen en -onderbrekingen wellicht niet zo erg vinden. Zo kan de Nederlander zijn mediumbanden nog wat sparen. . 33/50 Max Verstappen zal de vele wedstrijdvertragingen en -onderbrekingen wellicht niet zo erg vinden. Zo kan de Nederlander zijn mediumbanden nog wat sparen.

20:05 20 uur 05. Gele vlag. Voor de vijfde keer deze wedstrijd wappert er een vlag, nadat een botsing tussen Vettel en Raïkkönen voor brokken heeft gezorgd. Fernando Alonso legt ondertussen in de teamradio de vinger aan de wonde: "Dit circuit is te gevaarlijk." . Gele vlag Voor de vijfde keer deze wedstrijd wappert er een vlag, nadat een botsing tussen Vettel en Raïkkönen voor brokken heeft gezorgd. Fernando Alonso legt ondertussen in de teamradio de vinger aan de wonde: "Dit circuit is te gevaarlijk."

20:00 20 uur . 27/50. De strijd vooraan blijft razend spannend. Hamilton zit Verstappen op de hielen, maar de Nederlander behoudt voorlopig de controle. Ocon volgt ondertussen al op 13 tellen. . 27/50 De strijd vooraan blijft razend spannend. Hamilton zit Verstappen op de hielen, maar de Nederlander behoudt voorlopig de controle. Ocon volgt ondertussen al op 13 tellen.

19:55 19 uur 55. Opnieuw wappert er een vlag. Tsunoda gaat van de baan, ook zijn wedstrijd lijkt voorbij te zijn. De virtual safety car wordt ingeroepen omdat er brokstukken op het circuit liggen. . Opnieuw wappert er een vlag. Tsunoda gaat van de baan, ook zijn wedstrijd lijkt voorbij te zijn. De virtual safety car wordt ingeroepen omdat er brokstukken op het circuit liggen.

19:51 19 uur 51. Verstappen had een dikke twee seconden voorsprong op Hamilton, maar die voorgift verdwijnt als sneeuw voor de zon. De Brit hijgt in de nek van zijn Nederlandse concurrent, die door de teamradio klaagt over een gebrek aan motorkracht. . Verstappen had een dikke twee seconden voorsprong op Hamilton, maar die voorgift verdwijnt als sneeuw voor de zon. De Brit hijgt in de nek van zijn Nederlandse concurrent, die door de teamradio klaagt over een gebrek aan motorkracht.