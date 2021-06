Verstappen is ongenaakbaar op het Oostenrijkse thuiscircuit van zijn werkgever

Max Verstappen heeft zijn Oostenrijkse werkgever blij gemaakt. Verstappen zette de GP van Oostenrijk op het circuit in Spielberg van begin tot einde naar zijn hand. Wat meer is, voor Red Bull is het de vierde zege op een rij in de Formule 1 dit seizoen. Max Verstappen verstevigt uiteraard zijn leidersplaats in de WK-stand. Lewis Hamilton werd tweede.