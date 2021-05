Hamilton is Verstappen te snel af in deel 3 van titelstrijd in Formule 1

Safety car houdt Hamilton maar even tegen

In tegenstelling tot vorig jaar leek de openingsronde in Portimaõ zonder brokken te verlopen, maar dat was buiten Räikkönen gerekend. De Fin reed zijn voorvleugel stuk op ploegmaat Giovinazzi en de safety car moest uitrukken.

Van die herstart profiteerde Verstappen om Hamilton te grazen te nemen, maar de wereldkampioen sloeg enkele ronden later terug. En even later legde Bottas Hamilton weinig in de weg bij zijn aanval op de leidersplaats.