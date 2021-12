Wat een teleurstelling: Van den Bergh moet meteen afdruipen op WK darts

Fase per fase

Fase per fase

23:59 23 uur 59. Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Dimitri Van den Bergh (Bel) 2 3 1 0 Florian Hempel (Dui) 3 0 3 3 . Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Dimitri Van den Bergh (Bel)

2

3 1 0

Florian Hempel (Dui)

3

0 3

3





22:40 22 uur 40. Van den Bergh naar huis! Wie had dat gedacht?! Het WK is op een grote teleurstelling uitgedraaid voor Dimitri Van den Bergh. Florian Hempel, de nummer 87 van de wereld, bleek een maatje te groot. Van den Bergh gooide zeker niet slecht, getuige zijn gemiddelde van 101,78, maar Hempel was dodelijk op de cruciale momenten. . Van den Bergh naar huis! Wie had dat gedacht?! Het WK is op een grote teleurstelling uitgedraaid voor Dimitri Van den Bergh. Florian Hempel, de nummer 87 van de wereld, bleek een maatje te groot. Van den Bergh gooide zeker niet slecht, getuige zijn gemiddelde van 101,78, maar Hempel was dodelijk op de cruciale momenten.

22:38 22 uur 38. Sjongejonge, Van den Bergh blijft hoge scores gooien maar vindt zijn dubbels niet meer. Hempel stoomt gewoon door en zet Van den Bergh helemaal met de rug tegen de muur. De Duitser heeft nog 1 leg nodig om Van den Bergh naar huis te gooien. . Sjongejonge, Van den Bergh blijft hoge scores gooien maar vindt zijn dubbels niet meer. Hempel stoomt gewoon door en zet Van den Bergh helemaal met de rug tegen de muur. De Duitser heeft nog 1 leg nodig om Van den Bergh naar huis te gooien.

22:34 22 uur 34. Van den Bergh wankelt. Het zag er uitstekend uit aan het begin van deze set, maar opeens hangen er donkere wolken boven het WK van Dancing Dimi. Hempel krikt zijn niveau opnieuw op en smeert Van den Bergh een tweede setverlies aan. Alarmfase rood nu voor onze landgenoot. . Van den Bergh wankelt Het zag er uitstekend uit aan het begin van deze set, maar opeens hangen er donkere wolken boven het WK van Dancing Dimi. Hempel krikt zijn niveau opnieuw op en smeert Van den Bergh een tweede setverlies aan. Alarmfase rood nu voor onze landgenoot.

22:31 22 uur 31. Aiai, Van den Bergh leek de controle helemaal in handen te hebben, maar na een dramatische leg, met ook nog een gemiste pijl op tops, gaat Hempel met de buit lopen via dubbel 16. Van den Bergh moet nu breaken om in de set te blijven! . Aiai, Van den Bergh leek de controle helemaal in handen te hebben, maar na een dramatische leg, met ook nog een gemiste pijl op tops, gaat Hempel met de buit lopen via dubbel 16. Van den Bergh moet nu breaken om in de set te blijven!

22:27 22 uur 27. Net wanneer Hempel de pedalen lijkt kwijt te zijn, pakt hij uit met een straffe 104-checkout. Het was ook nodig, want Van den Bergh lag op de loer om opnieuw een break te veroveren. . Net wanneer Hempel de pedalen lijkt kwijt te zijn, pakt hij uit met een straffe 104-checkout. Het was ook nodig, want Van den Bergh lag op de loer om opnieuw een break te veroveren.

22:24 22 uur 24. Het niveau van Van den Bergh is gestagneerd, maar wel op een torenhoog niveau. Met gemiddeldes ver boven de 100 lijkt hij de controle te hebben. Het resulteert in set drie meteen in legwinst. . Het niveau van Van den Bergh is gestagneerd, maar wel op een torenhoog niveau. Met gemiddeldes ver boven de 100 lijkt hij de controle te hebben. Het resulteert in set drie meteen in legwinst.

22:20 22 uur 20.

22:18 22 uur 18. Van den Bergh stelt orde op zaken. "The Dreammaker" moest reageren en deed dat ook. Met verve ook, want met een setgemiddelde van maar liefst 115,62 en een lekkere 142-finish in de derde leg imponeert hij op weg naar setwinst. Alles te herdoen! . Van den Bergh stelt orde op zaken "The Dreammaker" moest reageren en deed dat ook. Met verve ook, want met een setgemiddelde van maar liefst 115,62 en een lekkere 142-finish in de derde leg imponeert hij op weg naar setwinst. Alles te herdoen!

22:16 22 uur 16. Van den Bergh lijkt stilaan onder stoom te komen. Na een solide leg werpt hij een 90-finish netjes uit. Hempel lijkt voorlopig voorlopig de tripels even kwijt te zijn. . Van den Bergh lijkt stilaan onder stoom te komen. Na een solide leg werpt hij een 90-finish netjes uit. Hempel lijkt voorlopig voorlopig de tripels even kwijt te zijn.

22:14 22 uur 14. Van den Bergh weet het dat nu menens is en gaat meteen door de worp van Hempel. Met een kleine schreeuw richting zijn entourage pept hij zichzelf nog wat op. . Van den Bergh weet het dat nu menens is en gaat meteen door de worp van Hempel. Met een kleine schreeuw richting zijn entourage pept hij zichzelf nog wat op.

22:10 22 uur 10.

22:09 22 uur 09. IJzersterke Hempel pakt set 1. Wie had dat zien aankomen? Hempel schudt een verbluffende vijfde leg uit zijn arm en smeert Van den Bergh meteen setverlies aan. Na scores van 140, 140 en 180 blijft hij ook foutloos op zijn dubbel. Met een setgemiddelde van 106,43 heeft de Duitser zonet een statement gemaakt. Van den Bergh moet vol aan de bak! . IJzersterke Hempel pakt set 1 Wie had dat zien aankomen? Hempel schudt een verbluffende vijfde leg uit zijn arm en smeert Van den Bergh meteen setverlies aan. Na scores van 140, 140 en 180 blijft hij ook foutloos op zijn dubbel. Met een setgemiddelde van 106,43 heeft de Duitser zonet een statement gemaakt. Van den Bergh moet vol aan de bak!

22:06 22 uur 06. Voorlopig geven beide spelers elkaar geen duimbreed toe. De gemiddeldes schommelen langs beide kanten rond de 100 en ook Hempel vindt zijn dubbels wanneer het moet: 2-2. . Voorlopig geven beide spelers elkaar geen duimbreed toe. De gemiddeldes schommelen langs beide kanten rond de 100 en ook Hempel vindt zijn dubbels wanneer het moet: 2-2.

22:03 22 uur 03. Hempel zet Van den Bergh stevig onder druk in de derde leg, maar de Duitser mist een "big number" op een cruciaal moment en mist zo een potentiële checkout. Van den Bergh ziet het graag gebeuren en straft het af op dubbel 18. . Hempel zet Van den Bergh stevig onder druk in de derde leg, maar de Duitser mist een "big number" op een cruciaal moment en mist zo een potentiële checkout. Van den Bergh ziet het graag gebeuren en straft het af op dubbel 18.

22:00 22 uur . Van den Bergh krijgt op tops een kans om Hempel meteen de breaken, maar hij mist. Daarna kuist Hempel netjes een 51-score op. . Van den Bergh krijgt op tops een kans om Hempel meteen de breaken, maar hij mist. Daarna kuist Hempel netjes een 51-score op.

21:58 21 uur 58. Van den Bergh doet wat moet en haalt op eigen worp de eerste leg binnen. Na missers op dubbel 12 en dubbel 6 heeft hij de moeilijke dubbel 3 nodig, maar de kelder van het bord heeft geen geheimen voor Van den Bergh. . Van den Bergh doet wat moet en haalt op eigen worp de eerste leg binnen. Na missers op dubbel 12 en dubbel 6 heeft hij de moeilijke dubbel 3 nodig, maar de kelder van het bord heeft geen geheimen voor Van den Bergh.

21:56 21 uur 56. We zijn vertrokken! Van den Bergh mag openen en doet dat met zwier. 60, 60 en 60: dat is een eerste 180. Wat een begin! . We zijn vertrokken! Van den Bergh mag openen en doet dat met zwier. 60, 60 en 60: dat is een eerste 180. Wat een begin!

21:55 21 uur 55. Voor de 27-jarige Van den Bergh is het al zijn zevende deelname aan het WK. In 2018 en 2020 schopte hij het tot de kwartfinale. Dit jaar ambieert hij wellicht om dat minstens te evenaren, want zijn loting is alvast gunstig. Ondertussen staan beide spelers klaar om eraan te beginnen. . Voor de 27-jarige Van den Bergh is het al zijn zevende deelname aan het WK. In 2018 en 2020 schopte hij het tot de kwartfinale. Dit jaar ambieert hij wellicht om dat minstens te evenaren, want zijn loting is alvast gunstig. Ondertussen staan beide spelers klaar om eraan te beginnen.