Mike De Decker kan niet verrassen tegen klinische Chisnall op WK darts

Voor Mike De Decker was het WK darts na zijn zege in de eerste ronde tegen Darius Labanauskas sowieso al een succesverhaal. De Belg (26) had met die zege zijn tourkaart in de PDC veilig gesteld én had voor het eerst gewonnen op het grote podium van Alexandra Palace.

Om dat succesverhaal verder te zetten moest zich wel voorbij de ervaren Dave Chisnall zien te werpen. De Engelsman draait al jaren mee aan de top van het darts en was vorig jaar nog halvefinalist op het WK. Onderweg naar die halve finale had hij met meesterlijke prestaties onder meer Dimitri Van den Bergh en Michael van Gerwen gewipt.

Mooie adelbrieven, die "Chizzy" met een 180-score bij zijn allereerste beurt meteen kracht bijzette. De Decker zette daar in set één ook enkele goede scores tegenover, maar na wat gesukkel op de dubbels bij beide spelers was het toch Chisnall die de eerste set binnenharkte.

De Decker moest vol aan de bak en krikte zijn niveau op, al zat het niet altijd mee. Bij 2-1 voor Chisnall in de tweede set miste De Decker op een haar na de bullseye voor een fantastische 167-checkout. Daarop kon Chisnall het wél afmaken: 2-0 voor de Engelsman.

De Decker moest boven zichzelf uitstijgen om een nederlaag nog af te wenden, maar in de derde set moest hij de klasse van een ontketende Chisnall ondergaan: onze landgenoot kon zo een 3-0-"whitewash" niet meer vermijden. Exit voor De Decker in Ally Pally, al is het wel met opgeheven hoofd.