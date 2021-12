Kim Huybrechts worstelt zich naar 3e ronde, daar wacht wereldkampioen Gerwyn Price

Huybrechts voor de Belgisch eer

Na de pijnlijke uitschakeling van Dimitri Van den Bergh en eerder ook Mike De Decker was het aan Kim Huybrechts, de enige overgebleven landgenoot, om de Belgische eer op het WK darts nog hoog te houden.



"The Hurricane" trof in zijn openingswedstrijd in Ally Pally veteraan Steve Beaton, de huidige nummer 43 van de wereld en de oud-wereldkampioen in de BDO van 1996. Beaton stond overigens voor het 31e jaar op rij op het WK, een absoluut record.

Huybrechts - de laatste weken opnieuw goed op dreef - kon met vertrouwen zijn wedstrijd aanvangen, al was daar in de openingsset weinig van te merken. Met lage scores en een hoop gesukkel op de checkouts werd hij bij 1-2 gebroken door Beaton: de eerste set was voor de Engelsman.