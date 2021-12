De Decker krijgt 9-darter tegen, maar knalt naar 2e ronde op WK darts

Met Mike De Decker kwam zaterdag de eerste Belg in actie op het WK darts. De jonge Belg, de nummer 69 van de wereld, stond voor het tweede jaar op rij in het Alexandra Palace, maar werd er vorig jaar wel meteen uitgeknikkerd.

Met Darius Labanauskas moest hij zich voorbij een voormalige kwartfinalist op het WK zien te werpen. Maar die Labanauskas bewees in set één meteen uit welk soort hout hij gesneden is. Met een weergaloze negendarter pakte hij set één, De Decker moest meteen vol aan de bak.

In set twee leek De Decker in zijn ritme te komen. Met hogere scores en vlotte finishes snelde hij naar een 3-0-winst in set twee. In set drie krikte Labanauskas zijn niveau opnieuw op, maar De Decker hield het hoofd koel en maakte het met een nerveuze finish af.

De Decker had nog één set nodig om zich voor het eerst naar de tweede ronde op het WK te werpen en liet zich niet meer uit zijn lood slaan. Labanauskas, de nummer 33 van de wereld, leek met zijn gedachten nog te veel bij zijn 9-darter te zitten, De Decker maakte het zakelijk af: 1-3.

In de volgende ronde treft De Decker dinsdag wel een kwaaie klant: Dave Chisnall, de nummer 14 van de wereld en vorig jaar nog de killer van Dimitri Van den Bergh op het WK. Van den Bergh komt dinsdagavond voor het eerst in actie in Londen.