Dimitri Van den Bergh gaat kansloos onderuit in finale World Matchplay

23:15 23 uur 15. EINDE: 18-9. Peter Wright wint de World Matchplay Darts en volgt Dimitri Van den Bergh op in de erelijst. De Schot was een maatje te groot voor onze landgenoot, die met opgeheven hoofd mag terugblikken op zijn toernooi.

23:12 23 uur 12. 17-9. Van den Bergh blijft van zich afbijten. De Belg vertikt het op te geven en haalt via een 105-finish toch nog een leg binnen. Wat een strijdlust.

23:08 23 uur 08. Pauze: 17-8. Peter Wright is dodelijk in deze finale. De Schot heeft nog 1 leg nodig om de titel binnen te halen. Dimi staat voor een onmogelijke opdracht na de pauze.

23:04 23 uur 04. 16-8. Het wil maar niet lukken voor Dancing Dimi op de doubles. Opnieuw neemt Wright het cadeautje in geschenk aan: 16-8. De Schot speelt een van de beste wedstrijden uit zijn carrière.

23:01 23 uur 01. 15-8. Ondanks een sterk begin van de leg, gaat het voor Dimi opnieuw fout op de double. Zelfs op de double 1 wil het niet lukken voor de Belg, waardoor Wright toch nog zijn eigen leg binnenhaalt.

22:58 22 uur 58. 14-8. Van den Bergh lijkt toch een maatje te klein vandaag. Opnieuw breakt Wright op de leg van de Belg, waardoor hij zijn voorsprong uitbouwt tot 14-8. Dancing Dimi met de rug tegen de muur.

22:56 22 uur 56. 13-8. De eerste leg na de pauze is opnieuw voor Peter Wright. De Schot wordt niet onder druk gezet door Van den Bergh en brengt zichtzelf op een 13-8-voorsprong.

22:50 22 uur 50. Pauze: 12-8. Wright mist de maximumfinish van 170, waardoor Dimi een nieuwe kans krijgt. Na 3 pogingen slaagt de Belg er dan toch in de double 13 te raken. Alles is nog steeds mogelijk in deze finale, maar dan moet Dimi na de pauze wel enkele legs afsnoepen van zijn tegenstander.

22:47 22 uur 47. 12-7. Dimi blijft Wright onder druk zetten, maar de Schot bezwijkt niet onder de stress en haalt zijn leg binnen via een double 20. Nu moet de Dreammaker wel zijn eigen spelletje over de lijn trekken.

22:45 22 uur 45. 11-7. Ook Dancing Dimi pakt uit met een 180-worp. Via triple 14 en double 11 houdt de Belg gelijke tred met zijn Schotse vriend. Het niveau wordt opgekrikt.

22:43 22 uur 43. 11-6. Het antwoord van de 'Snakebite' Wright is klaar en duidelijk: een 180-worp en vervolgens een finish via de double 16. De Schot haalt een ongelooflijk niveau in deze finale

22:40 22 uur 40. 10-6. Vlak na de pauze brengt Dimi de stand op 10-6. Onder druk van Wright, haalt onze landgenoot via de double 8 zijn eigen leg binnen. Er is nog niets verloren in deze finale.

22:35 22 uur 35. Pauze: 10-5. De laatste leg voor de pauze gaat dan toch naar Dancing Dimi. Via een knappe bull-finish komt de Belg terug tot 10-5. Tovert onze landgenoot nog iets uit zijn mouw?