Dartsmaatje Wright geeft Van den Bergh geen cadeautje in Premier League

Peter Wright leek als rode lantaarn op 3 speeldagen van het einde van de 2e fase uitgespeeld, maar hij was niet van plan om kerstman te spelen voor zijn goeie vriend Dimitri Van den Bergh.

Na een wat rommelig begin was het Van den Bergh die als eerste in the zone kwam en zich kon afsluiten voor de 1.000 toeschouwers. De 180ers vlogen er vlot in en ook met zijn dubbels miste hij amper.

Maar Wright deed zijn bijnaam Snakebite alle eer aan door zich in Van den Bergh vast te bijten. Langzaam deed zijn gif toch zijn werk. Een leg met amper 10 darts - slechts eentje boven het minimum - bleek het keerpunt.

Hoewel het niveau van Van den Bergh amper daalde, was het nu Wright die amper nog miste en ook nog eens zijn algemeen gemiddelde de hoogte injoeg met het ene maximum na het andere. Van 5-3 voor werd het een pijnlijke 5-8-nederlaag voor Dancing Dimi.

Van den Bergh laat zo de kans liggen om opnieuw in de top 4 te komen. Toch is er nog altijd niets verloren, al lijken 2 zeges tegen Wade en rechtstreekse concurrent Clayton nu wel een must.