16:14

16 uur 14. Geen kwartfinale voor Merckx en Ceulemans. Eddy Merckx en Peter Ceulemans zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op het wereldkampioenschap driebanden. In het Egyptische Sharm El Sheik moesten ze hun meerdere erkennen in respectievelijk Tayfun Tasdemir en Naci Murat Coklu uit Turkije. In een aanvankelijk gelijkopgaande wedstrijd tussen Ceulemans (UMB-39) en Coklu (UMB-17) stond het na de eerste wedstrijdhelft 21-15 voor onze landgenoot. Bij een 27-26 stand voor Ceulemans pakte Coklu uit met een reeks van vijftien caramboles. De kleinzoon van Raymond Ceulemans kon nog milderen tot 49-45, maar Coklu maakte in de 23e beurt de carambole voor de overwinning. Merckx (UMB-7) was vrijwel van bij de start op achtervolgen aangewezen. Tasdemir (UMB-10) maakte er voor de pauze 22-17 van. Bij een 36-28 stand voor de Turk maakte hij vervolgens nog een reeks van tien, waarna hij de vier punten scoorde voor een afgetekende 50-28 overwinning en dit met een gemiddelde van 3.125 tegenover 1.750 per beurt voor Merckx. .