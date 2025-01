LIVESTREAM: Oostende gaat met kleine voorsprong rusten in play-induel tegen Nanterre

Nanterre

Nanterre is een lastige, maar geen onoverkomelijke tegenstander voor Oostende. De Franse subtopper is de huidige nummer 10 in de Franse competitie.



In de poulefase acteerde Nanterre wisselvallig, met 3 zeges en evenveel nederlagen. Zo verloor het 2 keer van de laatste in de groep, maar het klopte ook wel poulewinnaar Würzburg in eigen huis.



Oostende en Nanterre zijn geen onbekenden voor elkaar. In het seizoen 2017-2018 stonden de 2 teams al eens tegenover elkaar in de groepsfase.



Nanterre won toen zijn thuismatch met minimaal verschil (75-74), in de terugmatch was de winst voor Oostende (73-60).