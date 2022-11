Hongerige Belgian Cats ronden kaap van 100 punten tegen Noord-Macedonië

20-0 na 5 minuten spelen.

De Belgian Cats sloegen bliksemsnel een gat tegen Noord-Macedonië dankzij driepunters van Meesseman, Vanloo en Ben Abdelkader.

In het 2e kwart vierde het 17-jarige toptalent Nastja Claessens haar debuut bij de Cats en ze pikte 3 driepunters mee.

Toen de grens van de 100 punten in zicht kwam, gingen de Belgen nog eens op hun gaspedaal staan. 112-41 waren de eindcijfers.



Het was al 5 jaar geleden dat de Cats meer dan 100 punten behaalden. Dat gebeurde toen ook in de EK-kwalificatie, tegen Duitsland (103-60).



De Cats zijn dankzij hun doelsaldo koploper in hun kwalificatiegroep. Zondag kijken Meesseman en co Bosnië in de ogen.