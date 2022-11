De 12 Belgian Cats voor het belangrijke EK-voorrondeduel tegen Noord-Macedonië donderdag

De Cats moeten winnen van Noord-Macedonië om op koers te blijven voor het EK 2023 in Israël en Slovenië. Vorig jaar wonnen ze van Duitsland, maar verloren ze van Bosnië in de eerste kwalificatieduels.



Donderdag en zondag spelen de Belgen thuis tegen Noord-Macedonië en Bosnië. De 17-jarige Nastja Claessens (Waregem) is de nieuwkomer in de kern. Ze is de dochter van ex-international Irina Medvedeva.



Emma Meesseman, die het WK in september moest verlaten met een kuitblessure, is hersteld en erbij. Julie Allemand (Lyon) geraakte niet op tijd fit voor deze window met een enkelblessure.



Heleen Nauwelaers, Serena-Lynn Geldof en Morgane Armant vielen af van de 16 namen. De 12 voor Bosnië zondag worden na de partij van donderdag bekendgemaakt.



De 10 groepswinnaars en de 4 beste tweedes stoten door naar het EK in juni 2023.