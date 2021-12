Lianne Tan heeft haar wedstrijd in de tweede ronde verloren. Ze verloor in twee sets van een tegenstander uit Thailand: 13-21 en 14-21. Het is de vijfde keer op evenveel WK-deelnames dat Tan in de tweede ronde strandt.

22 uur 02. Lianne Tan naar 2e ronde, andere Belgen out. Lianne Tan heeft als enige Belg de eerste ronde van het WK badminton overleefd. Tan was in 2 sets te sterk voor de Australische Chen (21-16, 21-19). In de volgende ronde komt ze uit tegen het 9e reekshoofd, de Thaise Chochuwong. Voor Maxime Moreels is het afgelopen na een 21-18, 21-9-nederlaag tegen de Braziliaan Coelho. Ook het dubbelduo Jona Van Nieuwkerke en Lise Jaques ligt er meteen uit, na verlies tegen een Russisch koppel. .