Champions League multilive: Club Brugge mag gerust zijn, Stuttgart aast niet op een salonremise tegen PSG

Salonremise in Stuttgart - PSG? Nein, Mann

De Duitse subtopper VfB Stuttgart en het Franse sterrenteam PSG zouden het op een akkoordje kunnen gooien op de laatste speeldag. Bij verlies van Club Brugge stoten ze allebei door met een gelijkspel.



"Ik weet niet hoe we dat moeten klaarspelen", reageert Stuttgart-coach Sebastian Hoeneß aan de vooravond van de wedstrijd.



"We bereiden ons voor om op ons best te zijn. Al de rest speelt geen rol. PSG zal hier voetballen om de wedstrijd te winnen, net als wij."



Een salonremise is dus geen thema in het zuiden van Duitsland. "We zijn erg opgewonden en gemotiveerd om tegen PSG te spelen. Wij willen ons meten met hen, iets coolers bestaat er niet."