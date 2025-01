Indra Médard ziet moedige aanvalspoging stranden op 3e plek in massastart, Swings wordt 6e in Canada

BR voor Bart Swings

Bart Swings heeft op de Wereldbeker in Calgary zijn Belgisch record op de 10.000 meter scherper gesteld.



Met 12'53"86 was hij bijna 4 seconden sneller dan de tijd die hij op 21 november 2015 in Salt Lake City neerzette (12'57"31).



Zijn BR in Canada leverde Swings de 8e stek op op de 10 kilometer, op ruime afstand van winnaar Davide Ghiotto.



De Italiaan liet met 12'25"69 een wereldrecord optekenen. Het Tsjechische toptalent Metodej Jilek strandde als nummer 2 op 12"12 van de kersverse wereldrecordhouder.





Op de 1.000 meter smaakte Robbe Beelen het genoegen om voor de eerste keer in zijn loopbaan onder de 1'10" te schaatsen. Zijn 1'09"69, een verbetering van zijn beste tijd met dik een seconde, was goed voor de 24e plaats.



Sandrine Tas was zaterdag nog niet volledig hersteld van de inspanningen op de 5 kilometer op de openingsdag. Op de 1.500 meter in de B-groep bleef Tas anderhalve seconde boven haar beste prestatie. Met 1'58"53 werd ze 15e.