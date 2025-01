Limburg United moet perfect rapport tegen Nederlandse teams inleveren na fikse pandoering in Den Bosch

Sleutelmoment Tot 14-11 houdt Limburg United relatief gelijke tred met Den Bosch, maar in de laatste 3 minuten van het 1e quarter duwt de thuisploeg nog flink het gaspedaal in. De 14-2-tussenspurt die volgt tot aan 28-13 na het 1e kwart is een tik die Limburg United eigenlijk nooit meer te boven komt.

MVP Samuell Williamson was outstanding voor Den Bosch, met 25 punten, 9 rebounds, 6 assists en 4 blockshots.

Statistiek Limburg United had tot nog toe 8 keer tegen een Nederlandse tegenstander gespeeld en evenveel keer gewonnen. De Nederlaag in Den Bosch is voor het team van coach Raymond Westphalen dan ook de eerste seizoensnederlaag tegen een Nederlandse ploeg.