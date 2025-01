Visma-Lease a Bike wil weer "de nummer 1 worden", Van Aert droomt van roze in de Giro

In januari stellen zowat alle wielerteams zichzelf voor aan pers en publiek. Vandaag was het de beurt aan Visma-Lease a Bike, waar dit seizoen maar liefst 6 Belgische renners rijden.

Na het wonderjaar 2023 moesten ze bij Visma-Lease a Bike in 2024 letterlijk heel wat wonden likken. Een pechjaar dat als extra brandstof moet dienen om in 2025 weer naar de sterren te reiken.

"We willen weer de nummer 1 worden bij de mannen", zei grote baas Richard Plugge onomwonden. "Bij de vrouwen willen we naar die positie toegroeien."

'Unfinished business' was het leitmotiv van de hele persconferentie. Uiteraard voor Wout van Aert, die na zijn crash in Dwars door Vlaanderen zijn grote doelen (Ronde en Roubaix) in het water zag vallen. Zijn jaar eindigde opnieuw met een val, net wanneer hij de Vuelta in lichterlaaie aan het zetten was.



"Het niveau dat ik in de Vuelta haalde, geeft mij het vertrouwen dat ik weer op mijn niveau van weleer kan geraken."



Dat zal ook moeten, want om de Ronde te winnen, zal hij minstens voorbij Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel moeten geraken en ook in Roubaix komt hij zijn Nederlandse plaaggeest tegen.

Het programma van Van Aert is grotendeels hetzelfde als dat van 2024, weliswaar het programma dat hij - zonder blessures - had wíllen rijden. "Ik skip enkele mooie races in het voorjaar om de Giro te kunnen rijden."

Voor de Ronde van Italië heeft Van Aert zijn zinnen gezet op minstens één dagje roze. "Dan zal ik in alle grote ronden de leiderstrui gedragen hebben."