"Hoop dat het er in toekomst mooier uitziet": Van Aert over zijn geteisterde knie, die hij liet behandelen met speciale laser

Zijn 'oorlogswonden' bewijzen hoe erg de klap wel niet was. Maanden na die vervloekte val in de Vuelta ziet de knie van Wout van Aert er nog steeds fel gehavend uit. Op Instagram toonde onze landgenoot al dat hij de littekens laat behandelen met een speciale laser: "Om het soepeler te maken, maar ook om esthetische redenen", duidde WVA op de persdag.

Het was een opvallend beeld op Instagram gisteren: Wout van Aert liet zien dat hij zijn door littekens getekende knie laat behandelen. "Ik heb er redelijk wat reactie op gekregen", vertelde Van Aert op de mediadag aan onze reporter.

"Het is een laserbehandeling om het litteken soepeler te maken, maar ook om esthetische redenen. Ik hoop dat mijn knie er in de toekomst mooier uitziet."

Fysieke en esthetische redenen dus, maar het belangrijkste is dat Van Aert geen last meer heeft van zijn knie bij het fietsen. "Mijn knie functioneert weer zoals het moet. Dat hebben jullie de voorbije weken in het veld kunnen zien."