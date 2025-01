LIVE: Wat hebben Wout van Aert en co te zeggen op teampresentatie Visma-Lease a Bike?

De doelen voor 2025

Grischa Niermann spreekt over "unifinished business" voor vorig jaar. "Als eerste de klassiekers, vooral dan de Ronde en Roubaix. Dat zijn twee prooien waar we al jaren op jagen. Ik denk dat we weer een heel sterke ploeg hebben voor dit jaar."



"In 2023 wonnen we alle grote rondes. Ook daar hebben we unfinished business, te beginnen met de Giro. Olav (Kooij) en Wout (van Aert) hebben daar nog een rekening openstaan. Zij gaan voor ritzeges. Maar ook Simon (Yates) heeft nog een eitje te pellen met de Giro."



"De Tour wordt ons belangrijkste doel. Pogacar heeft ons heel wat huiswerk gegeven na 2024. Maar Jonas (Vingegaard) heeft de Tour al twee keer gewonnen en dat moet hij opnieuw kunnen."