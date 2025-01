Thomas Detry wordt na knap toernooi 5e in seizoensopener, Japanner Matsuyama wint met record

Detry klimt van 7 naar 3 op 2e dag

Thomas Detry heeft meteen het goeie gevoel te pakken bij de start van het nieuwe seizoen. Gisteren nestelde hij zich op The Sentry al op de 7e plaats, na dag 2 staat hij zelfs al gedeeld 3e.



Detry was nochtans rustig gestart, met "maar" twee birdies voor zijn eerste 12 holes. Maar met een reeksje van -6 tussen holes 13 en 17 katapulteerde hij zichzelf naar de top van het klassement. Dat reeksje van -6 is overigens de strafste minireeks uit de professionele carrière van Detry.



Om ook mee te doen om de zege op de Kapalua-baan moet Detry nog minstens 2 slagen goedmaken op leider Hideki Matsuyama, winnaar van The Masters in 2021.