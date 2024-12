Valtteri Bottas keert terug naar Mercedes als reserverijder: "Ik kan niet gelukkiger zijn"

De toekomst van Valtteri Bottas is duidelijk geworden. De 35-jarige Fin wisselt zijn zitje bij Sauber in voor een rol als reserverijder bij Mercedes, de stal waar hij 5 seizoenen aan het stuur zat en 10 GP's won.

Tussen 2017 en 2021 was Valtteri Bottas de ploegmaat van Lewis Hamilton bij Mercedes. De Fin verhuisde daarna naar Alfa Romeo, wat later Sauber werd.



Bij Sauber wisselde Bottas hoogtes en laagtes af. Nadat hij dit seizoen geen punt had kunnen veroveren, zat zijn verblijf erop.



Mercedes biedt hem nu een vangnet als reserverijder. "Ik keer terug naar de Mercedes-familie en daar kan ik niet blijer mee zijn dan nu het geval is", reageert de Fin.



Mercedes kiest volgend seizoen voor George Russell en rookie Kimi Antonelli als vervanger van Hamilton, die naar Ferrari verkast.