Wintertransfers JPL: OHL lokt Japanse linksachter Ayumu Ohata naar Den Dreef

KV Kortrijk haalt Marko Ilic terug

KV Kortrijk heeft een nieuwe doelman, maar het is wel een oude bekende. De West-Vlamingen halen Marko Ilic terug naar België. De 26-jarige Serviër was sinds de zomer van 2020 tot januari 2023 al actief bij KVK.



In 2023 verhuisde Ilic naar Colorado Rapids in de MLS om afgelopen zomer de oversteek te maken naar de topclub in zijn thuisland Rode Ster Belgrado. Daar verloor Ilic evenwel zijn basisplaats. De doelman tekent nu een contract tot 2027 in het Guldensporenstadion.



Ilic wordt bij Kortrijk normaal de nieuwe nummer 1 na het vertrek van Tom Vandenberghe naar KAA Gent.