Wintertransfers JPL: Genk vindt linksachter in Ecuador, Beerschot huurt Sahabo van Standard

Eerste versterking voor Standard

Standard neemt de Fransman Ibrahim Karamoko over van FC Versailles, een Franse derdeklasser. Hij ondertekent in Luik een contract voor 3,5 seizoenen (plus een seizoen in optie).



Karamoko is de eerste aanwinst van Standard. De 23-jarige verdedigende middenvelder/verdediger is een jeugdproduct van Lille en vervolledigde zijn opleiding in Italië bij Chievo Verona en Torino, dat hem in het seizoen 2021-2022 uitleende aan Virton. Daarvoor speelde hij 13 wedstrijden in de Challenger Pro League.



Standard speelt vrijdag thuis tegen Kortrijk. Het team van Ivan Leko staat na 20 speeldagen op de 10e plaats in het klassement.