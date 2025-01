Wintertransfers JPL: Club Brugge en Kawal Sowah gaan uit mekaar

Club Brugge neemt definitief afscheid van Kamal Sowah

Kamal Sowah en Club brugge gaan uit mekaar. Het contract van de aanvallende middenvelder is in onderling overleg ontbonden. De 25-jarige Ghanees kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.



In de zomer van 2021 legde Club Brugge nog zo'n 9 miljoen euro neer om Sowah naar Jan Breydel te halen. Hij speelde 53 matchen voor blauw-zwart en werd uitgeleend aan de Standard en de Nederlandse club AZ.



Dit seizoen zat Sowah geen enkele keer in de wedstrijdselectie. Eerder deze maand werd de overeenkomst met voormalig Rode Duivel Dedryck Boyata ook al in onderling overleg ontbonden.