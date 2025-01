Wintertransfers in België: Cercle Brugge heeft opvolger van Denkey beet

Cercle Brugge vindt vervanger voor Denkey

Het vrije plekje in de voorhoede van Cercle Brugge is opgevuld. De 19-jarige Fransman Steve Ngoura komt over van het Franse Le Havre en tekent een contract tot juni 2028, met de optie op een extra seizoen.



"Ngoura staat als centrumspits gekend om zijn snelheid, technische vaardigheden en zijn oog voor doel", klinkt het bij Cercle. Ngoura scoorde 8 keer in 7 interlands voor de U20 van Frankrijk.



De aanvaller is momenteel wel nog geblesseerd aan zijn quadriceps en zal ten vroegste in februari zijn debuut kunnen maken voor de Vereniging.