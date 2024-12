LIVESTREAM ( 11.30 uur): Kijk naar de vrouwencross op het EK veldlopen

Geen uitschieters voor U20

De eerste wedstrijd van de dag heeft geen Belgisch succes opgeleverd. De 4 Belgische meisjes U20 finishten buiten de top 20.



Het was Juliette Secretin die als snelste Belgische vertrok, even in de top 20 postvatte en na de 1e van 3 rondes als 22e passeerde.



Na een dipje middenin de wedstrijd, waarbij Charlotte Penneman haar voorbij ging, wist ze zich te herpakken om als 23e te finishen. Penneman was 28e. Daarna kwam Hannah Enkels op een 30e plaats, gevolgd door Nina Van Pelt op 35.



Compacte prestatie dus van de Belgische ploeg, maar zonder positieve uitschieter. In het landenklassement leverde dat een teleurstellende 9e plaats op, terwijl top 6 het doel was.



Het goud ging naar de Britse titelverdedigster Innes Fitzgerald, voor haar landgenote Jess Bailey. De Deense Sofie Thögersen pakte brons. Groot-Brittannië won het landenklassement voor Frankrijk en Italië.