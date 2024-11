VIDEO - Helemaal bevrijd? Kasper Dolberg scoort de jongste weken aan de lopende band

Anderlecht herademt weer onder David Hubert en Kasper Dolberg is een exponent van die voorzichtige wedergeboorte. De Deense spits had onder Brian Riemer dit seizoen 1 keer gescoord, onder de nieuwe T1 vliegen de ballen veel vlotter binnen. Bekijk hier de doelpunten van de topschutter (10 goals) in de Jupiler Pro League.

10/08: 1 doelpunt in 1-1-gelijkspel tegen OHL



19/09: ontslag Brian Riemer



6/10: 1 doelpunt in 3-0-zege tegen Standard

18/10: 1 doelpunt in 2-1-nederlaag tegen Beerschot



31/10: 3 doelpunten in 0-4-zege tegen Tubize Braine (Croky Cup)



3/11: 2 doelpunten in 4-0-zege tegen Kortrijk

10/11: 3 doelpunten in 0-5-zege tegen Cercle Brugge

24/11: 2 doelpunten in 6-0-zege tegen KAA Gent